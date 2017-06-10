Yılanı yastık kılıfıyla yakaladı. Bir kadın evine giren yılanı yakalamak için ilginç bir yöntem buldu. Cesur kadın, korkusuzca yanına yaklaştığı hayvanı yastık kılıfıyla yakalamayı başardı. Kadın, kılıfın içine aldığı yılanı evinin ilerisinde bulunan boş araziye götürerek doğaya bıraktı.
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