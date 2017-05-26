Yılandan korkmak yerine yerden yere vurdu

Başkasının kaçacağı hayvanı o kovaladı. İlginç olay Tayland'da meydana geldi. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, bir yılanın yoldan karşıya geçmeye çalıştığı görülüyor. Bunu gören motosikletliyse aracını durdurarak aracından iniyor. Korkmak bir yana dev yılan kuyruğundan yakalayan adam, hayvanı yere vurduktan sonra eline alıp motosikletine binip yoluna devam ediyor.
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