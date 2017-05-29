Yılan yılanı yutmak isterse

Yılanı yutamayınca böyle kustu. İki dev yılanın karşılaşmasında, daha iri olan, diğerini yuttu. Yuttu ama bir türlü sindiremedi. Sindiremeyince de yuttuğu yılanı kusmak zorunda kaldı. Hasmının içinden çıkan yılansa halen hayattaydı. Hazımsız yılan bölgeyi terk ederken, diğer yılansa uzun bir süre kendine gelmeye çalıştı.
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