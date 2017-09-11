11.09.2017 15:16 Yıl sonu dolar kuru tahmini 3,63 TL'ye geriledi

Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, 2017 yıl sonu dolar kuru beklentisi, bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,63 TL oldu. Merkez Bankası Eylül ayı beklenti anketi sonuçlarına göre, 2017 yıl sonu dolar kuru beklentisi, bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,63 TL oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2017 yılı Eylül ayına ait beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 71 katılımcı tarafından yanıtlanan ve sonuçların katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilen anket sonuçlarına göre, 2017 yıl sonu dolar kuru beklentisi 3,72 TL'den 3,63 TL'ye geriledi.



AYLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2017 yılı Eylül ayı için tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 0,57 oldu. Ekim ayı TÜFE beklentisi aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 1,17 ve yüzde 1,22 oldu. Kasım ayı TÜFE beklentisi ise yüzde 0,50 olarak gerçekleşti.



YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,46 iken, bu anket döneminde yüzde 9,72 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,37 iken, bu anket döneminde yüzde 8,35 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,92 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.



12 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2017 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 13,6 olasılıkla yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 20,9 olasılıkla yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 23,6 olasılıkla yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 15,8 olasılıkla ise yüzde 9,00-9,49 aralığında artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre ise, katılımcıların yüzde 11,3'ünün 12 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentilerinin yüzde 7,50-7,99 aralığında, yüzde 22,6'sının beklentilerinin yüzde 8,00-8,49 aralığında, yüzde 30,7'sinin beklentilerinin yüzde 8,50-8,99 aralığında, yüzde 14,5'inin beklentilerinin ise yüzde 9,00-9,49 aralığında olduğu gözlendi.



24 AY SONRASI ENFLASYON BEKLENTİLERİ

2017 yılı Eylül ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 38,4 olasılıkla yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 55,0 olasılıkla ise yüzde 7,50 ve üzerinde artış göstereceği öngörüldü. Aynı anket döneminde nokta tahminlere göre 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 13,3'ünün beklentilerinin yüzde 6,50-7,49 aralığında, yüzde 85,0'inin beklentilerinin ise yüzde 7,50 ve üzerinde olduğu gözlendi.



FAİZ BEKLENTİLERİ

BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 11,97 iken, bu anket döneminde yüzde 11,98 oldu. TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama Maliyeti beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 11,97 iken, bu anket döneminde yüzde 12 olarak gerçekleşti. 2017 yılı Eylül ayı anket döneminde, vadesine üç ay ya da üç aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay, 1, 3, 6, 12 ve 24 ay sonrası için sırasıyla yüzde 11,33, 11,32, 11,29, 11,06, 10,76 ve 10,35 olarak gerçekleşti.

Vadesine beş yıl ya da beş yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 10,72 iken, bu anket döneminde yüzde 10,73 oldu. Vadesine on yıl ya da on yıla yakın süre kalan DİBS'lerin 12 ay sonrası ikincil piyasa yıllık bileşik faiz oranı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,63 ve yüzde 10,56 olarak gerçekleşti. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 3, 6, 12, 24 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 8,00, 8,00, 8,00, 8,10 ve 8,09 olarak gerçekleşti.



DÖVİZ KURU BEKLENTİLERİ

Katılımcıların 2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,72 TL iken, bu anket döneminde 3,63 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 3,87 TL ve 3,83 TL olarak gerçekleşti.



CARİ İŞLEMLER DENGESİ BEKLENTİLERİ

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 36 milyar 700 milyon dolar iken, bu anket döneminde 36 milyar 900 milyon dolar oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38 milyar 600 milyon dolar ve 39 milyar 300 milyon dolar olarak gerçekleşti.



GSYH BÜYÜME BEKLENTİLERİ

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 4,4 iken, bu anket döneminde yüzde 4,6'ya yükseldi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise aynı anket dönemlerinde değişmeyerek yüzde 4,0 olarak gerçekleşti.



