Yıl dönümünde '28 Şubat' zulmünü anlattı

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım, yıl dönümünde, 28 Şubat zulmüne değindi, o dönemde yaşananları hatırlattı.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Binali Yıldırım, yıl dönümünde, 28 Şubat zulmüne değindi, o dönemde yaşananları hatırlattı.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, "Verilmiş bir kararımız var, o da şudur, Rakka'da PKK'nın yok edilmesiyle ilgili olarak, PKK'nın kuzeyi, eşiti konumundaki YPG, PYD gibi örgütler terör unsurları destek amacıyla kullanılırsa biz bu operasyonlarda olmayız. Hiçbir terör örgütüyle biz yan yana olamayız. Hele hele bu alçak PKK terör örgütünün akraba örgütleriyle de katiyen, hiçbir operasyon içinde olamayız. Amerika'ya söylediğimiz açık ve nettir, 'Bir terör örgütünü yok etmek için başka bir terör örgütünü kullanırsanız daha sonra o terör örgütünü yok etmek için ne yapacağız?' Bu yerleşik devletlerin başvuracağı bir yöntem deği. Bu Türkiye-Amerika stratejik ortaklığına hiçbir şekilde uygun düşmeyecek bir harekettir" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, 79 milyon vatandaşla yeni bir başarı destanı için şafak saydıklarını belirterek, "Türkiye'nin aydınlık yarınlarına, berrak ışıklarıyla tertemiz bir güneş doğsun istiyoruz. Kalbi olduğu kadar, kavliyle de dua lazım. Biz de Türkiye'nin dört bir yanından , binlerce kardeşimizle Ankara Arena'da sözleştik. Çocuklarımız, gençlerimiz için iş, aş için bereket için kısacası istikbali parlak bir Türkiye için halk oylamasına kadar durmadan, yorulmadan çalışacağız. Söz mü?" diye sordu. Bunun üzerine partililer 'evet' cevabını verdi.



BÜTÜN İLLERİN İSİMLERİNİ SAYDI

Yıldırım'ın grup toplantısında bütün illerin isimlerini sayması üzerine, partililer coşkulu bir şekilde sloganlar attı. Yurt dışındaki seçmeni de unutmayan Yıldırım, "Memleket sevdalıları, Almanya'da bizi heyecanla karşıladı. Salonlara sığmadılar, Ankara Arena coşkuyla bütün Türkiye'ye ilham oldu. O coşkuyla yola koyulduk. Ve ilk mitingimiz KahramanKazan oldu. Hani şu 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında Akıncı ihanet üssünü kuşatan darbecilere karşı, milli iradeyi savunmak için 9 şehit veren Kahramankazan. 15 Temmuz gecesi ilk sözü söyleyen Kahramankazanlılar ilk mitingte noktayı koydu. Burada cennet vatanın 4 bir köşesinden gelmiş misafirlerimiz, teşkilat mensuplarımız var. Hazır mısınız?" ifadelerini kullandı.



"MİLLETİN KAYNAKLARINI HEBA ETMİYORUZ"

Evette bereketin olduğunu, bereketin paylaşılarak çoğaldığını anlatan Yıldırım, "Neden evet dediğimizi anlatacağız. Koluya komşuya. Diyecek ki sadece geçen hafta havadan ve karadan terör gruplarına karşı 178 operasyon gerçekleştirildi. Sadece bir hafta DEAŞ'la ilişkisi olan 66 kişi güvenlik birimlerimizce ele geçirildi. Biz, AK Parti hükümeti olarak bahane değil, iş üretiyoruz. Şu anda referandum var diyerek millete karşı sorumluluğumuzu unutmuyoruz, işlerden taviz vermiyoruz. Ekonomiyi takip ediyor, mali disiplini ihmal etmiyoruz. Eski tür siyaset yaklaşımları sergilemiyor, seçim dönemi diyerek milletin kaynaklarını heba etmiyoruz. Referanduma gidiyoruz ama memleketin dört bir yanında projelere hız kesmeden devam ediyoruz" diye konuştu.

Kosgeb şartlarını sağlayan işletmeye verilecek kredi ödemelerinin bugün başlayacağını, küçük işletmelere 11 milyar lira nakit kaynağın sağlanacağı belirten Yıldırım, ödemelerin işletmenin yıllık cirosuna göre, 20 bin ile 50 bin arasında değişeceğini, ilk yıl ödemenin olmayacağını ve sonraki iki yılda faizin olmayacağını ifade etti. Sıfır faizli kredinin ağırlıklı olarak ihtiyacı olan küçük esnafa verilmesinin sağlanacağına dikkati çeken Yıldırım, verilen sözlerin yerine getirildiğini işaret etti.

Yıldırım, çıkan kanunlarla yapılan düzenlemelerin olumlu etkilerinin görülmeye başladığını ve Ocak ayında konut satışlarının yüzde 13 artış gösterdiğini ifade etti.



ÇİFTÇİYE MÜJDE

Kalkınma projelerinin devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Her sözümüz gibi bu sözümüzü tutuyoruz. 23 ili kapsayan özel kalkınma planıyla ekonomiye can, vatandaşa iş, aş sağlayan cazibe merkezleri programını başlattık. Bugüne kadar 25 milyarlık bu bölgeye yatırım için müracaat geldi. Dün itibarıyla bu müracaatlar doldu, bundan sonra bunlara süratle yatırım yerleri tahsil edilecek. 150 bin üzerinde vatandaşımıza iş, aş imkanı sağlanmış olacak. Buradan önemli bir müjdeyi de çiftçilerimize verelim, bizim Ak parti iktidarı olarak 14 yıllık dönemimizde tarım ve hayvancılığa olan desteklerimizi 12 milyarın üzerine çıkardık. Geçen senenin sonlarına doğru aldığımız bir karala çeşitli adlar adı altında verilen destekleri iki dönemde bir hasattan önce, bir de hasattan sonra olmak üzere, Nisan-Mayıs ve Eylül-Ekim aylarında vermek suretiyle bu desteklerin daha anlamlı hale gelmesini hedefledik. Bu yıl içresine üreticilerimiz 12.8 milyar ödeme yapacağız. Çiftçilerimiz her şeyin en iyisine layık. Bu sene karar aldık, mazot ve gübre desteğini Mart ayı içerisinde ödeyeceğiz. Çiftçilerimiz hazırlıklarını yapsınlar, hasada gübresiyle, mazotuyla hazırlıklı olarak girsinler. Bir güzel haberimizde ihracatçılarımıza, farklı limanlarda yükleyecilerinden yüksek ücret alındığının tespitini yaptık. Düzenleme yapmak suretiyle buraya sınır getirdik. Bundan böyle limanlarda, tartı, teyit adlar altında alınan ücretler 60 liranın üzerine çıkamayacak" diye konuştu. Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz, Cumhurbaşkanlığı sisteminin faydasını anlatırken ne diyoruz, vesayet ortadan kalkacak. Vesayetle mücadele ede ede bugünlere geldi Türkiye. Vatandaş seçim yapıyor, oyunu veriyor, zannediyor ki her şey bitti. Nerede? Ankara'ya geliyorlar, Ankara'da alavera dalavera işler değişiyor. İşte gördük, 28 Şubat. Vatandaş yetki vermiş, ama birileri bu iktidarı sevmemiş. Bir vesayetle 28 Şubat darbesi gerçekleşti. Bazıları isim koyuyor, postmodern darbe. Vatandaşa dürüst olun kardeşim dürüst, bal gibi darbe teşebbüsü. Kızlarımızın zorla başlarının açılması yoluna gidildi, ikna odaları kuruldu. İnançlı tertemiz anadolu insanın sahip olduğu firmalar fişlendi, ticari hayatları sona erdirildi. Medya kontrol altına alındı, siyasi partiler kapatıldı. Ülke süratle 2001 krizine doğru sürüklendi. 28 Şubat'ın özeti budur. 15 Temmuz'da tanklarla sokakları işgal etmeye çalışanlar, 28 Şubat"'ı planlayanlarda aynı hedeftedir. Bunlar darbe kardeşidir. Ama tek fark vardır, 28 Şubattakiler başarılı olmuş, 15 Temmuz'dakiler tuş olmuştur. Bir hükümet iş yaparken birtakım gruplar rejim tehlikede diye çığırtkanlık yapıyorsa, bilin ki millete yapılan bu hizmetten rahatsız oluyorlar."

Milletin sandığa gideceğini, vesayet rejimlerini tarihe gömmek için 'evet' diyeceğini anlatan Yıldırım, "Milletin üstünde bir güç olmaması için 'evet' diyecek. Daima millet, kararımız? Evet. İşte karar verilmiş, yapacak bir şey yok. Kararımız net, oyumuz? Evet" dedi.



"AK PARTİ, MEVSİMLİK HÜKÜMETLERİ TARİHE GÖNDERDİ"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin bilgi veren Başbakan Yıldırım, "Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanlığı sistemi ile daha güçlü bir Türikye'nin kapılarını açıyoruz. 5 yılda bir seçim yapılacak. Vatandaşı zırt pırt seçim var diye meşgul etmeyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle Meclis seçimini aynı günde yapacağız. Türkiye'yi mevsimlik hükümetlerden kurtardık kurtarmasına da şimdi bunu anayasa güvence altına alıyoruz. AK Parti mevsimlik hükümetleri tarihe gönderdi ama bunun anayasal bir güvenceye kavuşması lazım. Bu anayasa ile inşallah referandumda kabul edilince gerçekleştirilmiş olacağız. İstikrarsızlığın, karamsarlığın Türkiye'sine bir daha dönmeyeceğiz"



KILIÇDAROĞLU'NUN VEKİL SAYISINA İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile milletvekili sayısında yapılacak değişikliğe ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Yıldırım, "Kılıçdaroğlu zamanında 1995'te DYP ile beraber birden bire yüz milletvekili sayısını artırmamış gibi kalkmış 50 milletvekili artıyorsun diyor. Allah'tan kork. Neymiş 50 milletvekilinin masrafı çok olurmuş, ülke batarmış. Merak etme Sayın Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi senin dönemindeki SSK gibi yönetilmiyor, AK Parti yönetiyor" şeklinde konuştu.



TEK ADAM TARTIŞMALARI

Tek adam tartışmalarına işaret eden Yıldırım, "İstemezük heyeti, sağda soldu, bilgi kirliliği oluşturmaya devam ediyor. Tutturmuşlar tek adam rejimi olacak, tutturmuşlar Meclis işlevsiz kalacak, kardeşim senin keyfin için iki Cumhurbaşkanı, iki Başbakan, iki belediye başkanı mı çıkaralım, ne diyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu, bu idarecilik biçiminden rahatsızsa, CHP'nin başına ikinci bir genel başkan daha seçsin. Nasıl olacak diyorsa? Bugünlerde kol kola gittikleri HDP'ye baksınlar, onların yaptığını yapsınlar. Onlarda nasıl olsa bu uygulama var" diye konuştu.

OECD tarafından hastanelere ilişkin yapılan açıklamaları hatırlatan Yıldırım, "Bin kişi yatak sayısı, hata başına yatak sayısı bakımından şu anda biz Amerika'nın dört kat ilerisindeyiz. Avrupa'nın 3 katı ilerisindeyiz. Türkiye, böyle bir hale AK Parti ile geldi" dedi.



KILIÇDAROĞLU'NA CEVAP

Kılıçdaroğlu'nun 'tek adam' açıklamalarına işaret eden Yıldırım, "İnsaf ya kardeşim. Bu kadar da çarpıtma olur mu ya? Evet Cumhurbaşkanı tek adam olacak doğru ve onu millet seçecek, millet. Meclis ise millet adına denetleyecek. Bu kadar açık ve net. Kararımız? Evet. Ama sizin niyetiniz üzüm yemek değil, bağı kökünden kurutmak. Türkiye'de denizin ortasına su aldırmaya çalışıyorsunuz. Bir ve beraber yaşamak için? Evet" ifadelerini kullandı.



"DÖRDÜNCÜ CEMRE, 16 NİSAN'DA SANDIĞA DÜŞECEK

Baharla cemrelerin suya, toprağa ve havaya düştüğünü belirten Yıldırım, "Dördüncü cemre 16 Nisan'da sandığa düşecek. Milletin zaferiyle sonuçlanacak" dedi.

Yıldırım, işaret diliyle 'tabii ki evet' yaptı. Partililer de bu işarete coşkulu bir şekilde 'evet' diyerek karşılık verdi. Miting programlarına başlandığını, ilk durağın Amasya olacağına anlatan Yıldırım, ondan sonra Tokat'a geçileceğini ifade etti.

Bütün partilere gönül veren vatandaşlara seslendiğini belirten Yıldırım, "Mesele siyaset değil, memleket meselesi. Millet meselesi, onun için 16 Nisan'da kararınız net, oyunuz evet olsun. Şimdi artık söz sizde" dedi.

(Enise Vural / İHA)