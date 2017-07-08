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Yıktıkları duvarın altında kaldılar
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Yıktıkları duvarın altında kaldılar

Yıkmak istedikleri duvarın altında kaldılar.

Yıkmak istedikleri duvarın altında kaldılar.
Çin'de ilkel yollarla yıkılan duvar faciaya neden oldu. Güvenlik güçlerinin de destek verdiği yıkım çalışması sırasında bazı kişiler yıkılan duvarın altında kaldı. Olay anı görüntülere de anbean yansıdı.

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