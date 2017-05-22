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Yıkılan Reina havadan böyle görüntülendi
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Yıkılan Reina havadan böyle görüntülendi

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Reina bugün sabah saatlerinde, mevzuata aykırı kısımlar olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Geride sadece enkazı kalan gece kulübü havadan görüntülendi.

Yılbaşı gecesi 39 kişinin hayatını kaybettiği katliamın yaşandığı Reina bugün sabah saatlerinde, mevzuata aykırı kısımlar olduğu gerekçesi ile yıkıldı. Geride sadece enkazı kalan gece kulübü havadan görüntülendi.
Yılbaşı gecesi katliamın yaşandığı Ortaköy'deki ünlü eğlence kulübü, bugün sabah saatlerinde belediye ekiplerine ait iş makineleri ile yıkıldı. Gece kulübünün yıkımı sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesinden de yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada, mevzuata aykırı kısımların yıkıldığı söylendi. Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş ilçesi, Ortaköy Mahallesi'nde bulunan Reina isimli eğlence mekanında mevzuata aykırı kısımlar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenince yıkım kararı alınmıştır. Encümen Kararına istinaden, bugün (22.05.2017), yapının mevzuata aykırı kısımlarının yıkım işlemi gerçekleşmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

REİNA HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ
Yıkılan Reina ise drone ile havadan görüntülendi. Havadan alınan görüntülerde, İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün yanında bulunan gece kulübü, savaşa alanını anımsattı.

"TEBLİGAT GELİP GELMEDİĞİNDEN HABERİM YOK"
Reina içerisinde bulunan restoranın işletmecisi Orçun Yüksel ise sabah olayı haberlerden okuduklarını ifade ederek, "Ekipmanlarımız her şey içerisindeydi. Sabah gelip yıkmışlar. Haberimiz yoktu. Reina'nın da haberi yoktu. Daha önce tebligat gelip gelmediğinden haberim yok. Kepçe ile yıkım olmuş" dedi.
(Ahmet Faruk Sarıkoç - Caner Sönmez - İsmail Coşkun - Murat Delice / İHA)

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