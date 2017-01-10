10.01.2017 18:02 Yığılca'dan Rektör Çakar'a ziyaret

Yığılca Kaymakamı Sançaktutar ve Belediye Başkanı Yiğit, ilçede bu yıl öğretime başlayan Arıcılık Meslek Yüksekokulu ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak için Rektör Çakar'ı ziyaret ettiler. Yığılca Kaymakamı Sançaktutar ve Belediye Başkanı Yiğit, ilçede bu yıl öğretime başlayan Arıcılık Meslek Yüksekokulu ile ilgili fikir alışverişinde bulunmak için Rektör Çakar'ı ziyaret ettiler.



Yığılca Kaymakamı Furkan Sancaktutar ve Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretin konusu ilçede bu yıl öğretime başlayan Arıcılık Meslek Yüksekokulu'nun önümüzdeki öğretim yılında daha da ileriye nasıl götürülebileceğiydi.



Toplantı hakkında görüşlerini açıklayan Belediye Başkanı Muzaffer Yiğit "Öncelikle bizlere zamanını ayıran ve sorunlarımıza ortak çözüm arayan örnek bir bilim insanı olan Rektörümüz Nigar Demircan Çakar'a teşekkür ediyorum. Okulumuzu Yığılca'mıza kazandırdı. Bizlerde elimizden ne geliyorsa üniversitemizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Rektörümüzden ricamız önümüzdeki öğretim yılında Yığılca da bölüm ve öğrenci sayısını arttırmaları. Bununla ilgili olumlu cevap aldık. Daha kapsamlı bir çalışma yapılacak, biz de ondan sonra Yığılca'mıza daha güzel haberleri vereceğiz. Hem Kaymakamımız Furkan Sancaktutar hem de biz bu konuda kararlı bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

