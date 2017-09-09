09.09.2017 19:08 Yiğido, Kayserispor'a boyun eğdi

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor, deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.



MAÇTAN DAKİKALAR

11.dakikada Deniz'in savunmanın arkasına gönderdiği topta kaleci ile karşı karşıya kalan Umut'un yerden vuruşunda Rochet mutlak bir golü önledi.

23. dakikada savunmanın arkasına sarkan Umut'un şutu kaleci Rochet'ten döndü. Dönen topu önünde bulan Boldrin'in şutunda Bjarmsyr topu kornere gönderdi.

32. dakikada sağ kanattan Emre'nin ceza sahasında ortasında arka direkte Leandro'nun kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

38. dakikada Umut'un ceza sahası dışında sert şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

62. dakikada sağ kanattan Lopes'in kullandığı uzun taçta ceza sahası içinde topu önünde bulan Mendes'in şutunda top üstten auta çıktı.

78. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Lopes kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Umut'a pasını aktarmak istedi araya giren savunma topu taca gönderdi.

80. dakikada Leandro'nun sağ kanattan ceza sahasına ortasında Hakan Arslan'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

82. dakikada Galip'in pasında topla buluşan Leandro'nun ceza sahası dışından şutunda kaleci Lung topu kornere gönderdi

83. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Mendes'in ceza sahasına pasında Stojiljkovic meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. 0-2



---KÜNYE---

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Halil Umut Meler xx, Mehmet Hanoğlu xx, Cevdet Kömürlüoğlu xx

Demir Grup Sivasspor: Rochet xx, Ziya x, Bjarmsyr xx, Dyakov x (Leandro dk. 16 x), Rıdvan xx, Hakan Arslan xx, Medjani xx, Auremir x (Rybalka dk. 45 x), Elderson x (Galip dk. 46 x), Emre x, Kone xx

Yedekler: Tolgahan, Mert Hakan, Ergin, İbrahim, Hakan Bilgiç, Cem, Serhat

Teknik Direktör: Samet Aybaba

Kayserispor: Lung xx, Erkan xx, Kana Bıyık xx, Kucher xx, Lopes xx, Şamil xx, Badji xx, Bia Mujangi xx (Mendes dk. 52 x), Boldrin xx (Güray dk. 65 x), Deniz xxx, Umut xxx (Stojiljkovic dk. 81 xx)

Yedekler: Zülfikar, Levent, Espinoza, Meleg, Sapunaru, Canberk, Atila

Teknik Direktör: Mariusi Ninel Şumudica

Gol: Umut (dk. 38) Stojiljkovic, (dk. 83) (Kayserispor)

Sarı kartlar: Auremir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor), Deniz, Lung (Kayserispor)

(Uğur Yiğit - Veysel Korkmaz - Aydemir Kadıoğlu / İHA)

