Başbakan Binali Yıldırım, trafik kazalarının azaltılmasına dönük projeyi desteklediğine işaret ederek, "Trafik kazalarının sıfır ölümlü kazaya dönüştürülmesi için küçük büyük her etkinlikte ben de varım, yeter ki bir insanımızın hayatını kurtarmış olalım" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Sheraton Otel'de düzenlenen 'Trafikte yüzde 100 yaşam projesi' açılış etkinliğinde konuştu. Yıldırım, konuşmasında, "AB ile gündemimiz her zaman can sıkıcı değil, böyle güzel yol güvenliğinde yeni dönem, trafikte yüzde 100 yaşam, hakikaten hayati öneme sahip. Bir o kadar da iddialı bir proje. Dolayısıyla bu projeye vesile olan, hayata geçiren, destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

AB ile Türkiye'nin tam üyelik sürecinde gerçekleştirdiği birçok proje var diyen Başbakan Yıldırım, "Buna benzer ama çok anlamlı toplumsal çıktıları çok geniş bir projeden bahsediyoruz. İnsan hayatından daha önemli hiçbir şey yok. Yolları niye yapıyoruz? Bütün bu yatırımlar insanı yaşatmak için. Biz, 15 yıldır iktidardayız. İktidara gelirken bir şey söyledik, insanı yaşat ki devlet yaşasın, bu bizim icat ettiğimiz bir şey değil. Bu 3 kıtada hükmetmiş Osmanlı'nın yönetim felsefesidir. İnsanın yaşam kalitesini yükseltmeyen hiçbir faaliyet anlam ifade etmez. AB yol güvenliği ve kazalardaki ölümlerin sıfırlanması gibi önemli bir hedef ortaya koydu. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde çok ciddi iyileşmeler, mesafeler alındı ama istediğimiz yerde miyiz? Tabii ki değil" ifadelerini kullandı.



"YASAKLAMAKLA, CEZA VERMEKLE, TEHDİT ETMEKLE ELDE EDECEĞİMİZ BAŞARI SINIRLI"

Yıldırım, "Bugün yıllık 25 bin can kaybı var, onbinlerce yaralı var. Türkiye'de bundan farklı değil, dünyanın her tarafında bu sessiz ölüm dediğimiz trafikteki can kaybı, terörle kaybettiklerimizin kat kat üstünde ama terör çok konuşuluyor trafikteki ölümler konuşulmuyor. Dünyanın en güzel yolunu yapabilir, kurallarını koyabilirsiniz, bütün mühendislik becerinizi ortaya koyabilirsiniz ama insan faktörünü işin içine koymazsanız, insan hatasına çözüm üretemezseniz o zaman yaptığınız bütün çalışmalar bir anda değersiz hale gelebilir. Bugün yollardaki kazaların birinci sebebi insan hatası, yüzde 90'a yaklaşıyor. Herşeye çare buluyorsunuz ama insan hatasını ortadan kaldırarak bir makine icat edilmedi, ne yapmamız lazım? Eğitmemiz lazım. Yasaklamakla, ceza vermekle, tehdit etmekle elde edeceğimiz başarı sınırlıdır ama insanların bunu içselleştirmesi, kendiliğinden kural olarak zihnine yerleştirmesi en güzel çözümdür" şeklinde konuştu.

Yıldırım, 1983 yılında Norveç'e yaptığı ziyarete ilişkin bir anısını paylaşarak, bindiği bir aracın neden kalkmadığı sorduğunu, bu sorusuna 'emniyet kemerini takmadığınız için' yönünde bir cevap aldığını ifade etti.



"HARCAMAMIZ GEREKEN KAYNAĞI KAZALARDA KAYBEDİYORUZ"

Bölünmüş yollarda bir yılda zamandan ve harcanan yakıttan trafikte elde edilen kazancın yaklaşık olarak 6 milyar Euro olduğunu anlatan Yıldırım, "Çevreye fazladan verilen egzoz gazı miktarında 3 milyon metreküp azalma, yani çevreyi daha az kirletme. Yüz milyon kilometre taşıt başına ölüm faktörü 2002'de 5.72 iken bugün bu katsayı 2,17'ye gerilemiş" dedi.

İnsan hatasının önlenmesi için çok daha fazla iş yapılması gerektiğine dikkati çeken Yıldırım, "BM'de işin içine girmiş ve 2020'ye kadar ölümlü kazalarda yüzde 50 azaltma hedefi koymuş. Bu önemli bir şey. Bu dünya çapında farkındalığı daha da artıracak, böylece insanlarımızın hayatını kurtarmak için önemli bir sorumluluğu yerine getirmiş olacağız. Türkiye'nin yol güvenliğinde yeni hedef, trafikte yüzde 100 yaşam. Trafik kazalarında sadece Türkiye'de bu mağduriyetler yaşanmıyor, dünyanın her tarafında. Mücadelenin topyekün olması lazım, küresel ölçekte yapılması lazım. Trafik kazasında ölümlerle bu acı bitmiyor, sakat kalanlar, ömür boyu bu acıyı yaşayan insanlar var" açıklamasında bulundu.

Trafik kazalarının ekonomik kaybına işaret eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Yavuz Sultan Selim Köprüsü gibi en az altmış tane köprü yapabilirsiniz, binlerce kilometre tünel yapabilirsiniz. Harcamamız gereken kaynağı kazalarda kaybediyoruz, bu önemli bir şey. O bakımdan heyecan verici bir projeyi konuşuyoruz. Trafik kazalarının sıfır ölümlü kazaya dönüştürülmesi için küçük büyük her etkinlikte ben de varım, yeter ki bir insanımızın hayatını kurtarmış olalım. Türkiye ile AB arasında pozitif gündemi daha görünür hale getireceğiz."

Programa, Başbakan Binali Yıldırım'ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok da katıldı. Programda projenin tanıtımının yapıldığı bir video da izletildi.

