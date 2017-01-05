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Yeşilyurt Belediyespor'da 62 Pertek maçı hazırlıkları başladı
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Yeşilyurt Belediyespor'da 62 Pertek maçı hazırlıkları başladı

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürdükten sonra Malatya'ya dönen Bölgesel Amatör Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor, bugün kendi tesislerinde yeniden bir araya gelerek 62 Pertek maçı hazırlıklarına başladı.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürdükten sonra Malatya'ya dönen Bölgesel Amatör Lig takımı Yeşilyurt Belediyespor, bugün kendi tesislerinde yeniden bir araya gelerek 62 Pertek maçı hazırlıklarına başladı.

Bölgesel Amatör Lig'de ligin ilk yarısını liderin 1 puan gerisinde tamamlayan mavi beyazlılar, ikinci yarı hazırlıklarına 2 günlük aranın ardından Yeşiltepe tesislerinde yaptığı antrenmanla yenide başladı.

Teknik Direktör İsmail tekin nezaretinde öğlen 13.30'da yapılan çalışmada morallerin üst seviyede olduğu gözlendi.

-"İkinci yarıya en iyi şekilde hazırız"

Kampla ilgili İHA'ya açıklamalarda bulunan Yeşilyurt Belediyespor teknik sorumlusu İsmail Tekin, kampın oldukça verimli geçtiğini söyledi.

Antalya Belek kampını tamamlayarak Malatya'ya döndüklerini ifade eden Tekin, "Bu kampımız sezon başındaki kamptan çok daha farklı geçti. Sezon başında birbirini tanımayan ve Malatya'nın potansiyelini bilmeyen bir takım olarak başlamıştık. Ama şimdi daha bilinçli bir takım kamp yaptı. Artık futbolcularım Malatya olarak ne istediğimizi iyi biliyor. Tabi şu kamp bizim için bir şans. Neden çünkü bir sakatlık yok. Burada bir birimizin eksiklerini ve fazlalarını daha iyi biliyoruz. Orada 3 hazırlık maçı oynadık. 3 müsabakada da iyi bir görüntü ortaya koyduk diye düşünüyorum. Bu arada Yeşilyurt Belediyespor olarak dış transferde eski futbolcumuz Melik Balkaç ile Sarıkaşmış'tan Özgür Dükme'yi renklerimize bağladık. İkinci yarıya en iyi şekilde hazırız" diye konuştu.
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