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'Yeşillik görünmüyor' diye pazarcıyı demir çubukla öldürüldü
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'Yeşillik görünmüyor' diye pazarcıyı demir çubukla öldürüldü

Adana'da pazarda yeşillik satan bir kişi, domates kasalarını yığarak ürünlerinin görülmesini engellediği gerekçesiyle tartıştığı pazarcıyı demir çubukla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Adana'da pazarda yeşillik satan bir kişi, domates kasalarını yığarak ürünlerinin görülmesini engellediği gerekçesiyle tartıştığı pazarcıyı demir çubukla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, pazarlarda domates satan 74 yaşındaki Cevat Altuğ ile oğulları Mücahit (37), Önder (45) yakınları Hakkı K. (35) ile Serkan E. (41) Yeşilyurt Mahallesi'ndeki semt pazarına geldi. Aynı pazarda marul, yeşil soğan, maydanoz, tere, gibi yeşillik ürünleri satan Şeyhmus K. (25). kardeşi Ziyad K. (19) ile akrabaları Veysi İ. (21) ile F.İ. de (17) gelerek Altuğ ailesinin tezgahının yanına tezgahı kurdu. Bu sırada Cevat Altuğ, domatesleri tezgaha koyduktan sonra çok sayıda domates kasasını da üst üste hemen tezgahının yanına yığdı. Bu arada Şeyhmus K., Cevat Altuğ'a domates kasaları yüzünden tezgahındaki yeşilliklerin görünmediğini pazara gelen vatandaşların ürünlerini göremediğini söyledi. Bu nedenle pazarcılar arasında tartışma çıktı. Tartışma küfür nedeniyle kısa sürede büyüyünce iki taraf tekme, yumruk ve demir çubuklar ile birbirine girdi. Kavga sırasında Şeyhmuz K.'nın demir çubuk ile darp ettiği ileri sürülen Cevat A. yere yığılıp kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis kavgayı ayırdı. Olay yerine çağrılan ambulans ile Cevat A. hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan ve hafif şekilde yaralanan diğer taraflar da hastaneye götürülüp tedavi edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Cevat A. ise götürüldüğü hastaneden 4 gün sonra taburcu edildi. Ancak hastaneden taburcu olduktan bir hafta sonra nefes darlığı şikayetiyle tekrar hastaneye başvurdu. Acil serviste ilaç verilen yaşlı adam tekrar evine gönderildi. Ancak yaşlı adam tekrar fenalaşarak hastaneye gitti. Yapılan kontrolde yaşlı adamın aldığı demir sopa darbesiyle kırılan kaburga kemiğinin akciğere saplandığı belirlendi. 7 Aralık 2016 günü tekrar hastaneye yatırılan yaşlı adam 26 Aralık günü hayatını kaybetti. Olaydan yaklaşık bir ay önce yaşlı adam hayatını kaybedince olay cinayete döndü. Bunun üzerine cinayet dedektifleri kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. İki taraf da kavgayı birbirinin başlattığını ileri sürdü. Görgü şahitlerinin demir sopayı kullandığını iddia ettiği Şeyhmus K.'nın ise kavga çıktığında olay yerinde olmadığını söylediği ancak polisin yaptığı araştırmada kavga çıktığında olay yerine giden polislerin tutanak tuttuğu şahsın hastaneden darp raporu aldığı ve davacı şikayetçi olmadığına dair belge olduğu ortaya çıktı. Zanlıların emniyetteki sorgusu devam ederken bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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