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'Yeşillik' cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi
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'Yeşillik' cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi

Adana'da pazarda domates satan yaşlı adamı, tezgahtaki yeşilliklerinin görünmesini engellediği iddiasıyla demir çubukla döverek öldürdüğü ileri sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana'da pazarda domates satan yaşlı adamı, tezgahtaki yeşilliklerinin görünmesini engellediği iddiasıyla demir çubukla döverek öldürdüğü ileri sürülen 4 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, pazarlarda domates satan 74 yaşındaki Cevat Altuğ ile oğulları Mücahit (37), Önder (45) yakınları Hakkı K. (35) ile Serkan E. (41) Yeşilyurt Mahallesi'ndeki semt pazarına geldi. Aynı pazarda marul, yeşil soğan, maydanoz, tere, gibi yeşillik ürünleri satan Şeyhmus K. (25)., kardeşi Ziyad K. (19) ile akrabaları Veysi İ. (21) ile F.İ. de (17) gelerek Altuğ ailesinin tezgahının yanına tezgahı kurdu. Bu sırada Cevat Altuğ, domatesleri tezgaha koyduktan sonra çok sayıda domates kasasını da üst üste hemen tezgahının yanına yığdı. Bu arada Şeyhmus K., Cevat Altuğ'a domates kasaları yüzünden tezgahındaki yeşilliklerin görünmediğini pazara gelen vatandaşların ürünlerini göremediğini söyledi. Bu nedenle pazarcılar arasında tartışma çıktı. Tartışma küfür nedeniyle kısa sürede büyüyünce iki taraf tekme, yumruk ve demir çubuklar ile birbirine girdi. Kavga sırasında Şeyhmus K.'nın demir çubuk ile darp ettiği ileri sürülen Cevat A. yere yığılıp kaldı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis kavgayı ayırdı. Olay yerine çağrılan ambulansla Cevat A. hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışan ve hafif şekilde yaralanan diğer taraflar da hastaneye götürülüp tedavi edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmadı. Cevat A. ise götürüldüğü hastaneden 4 gün sonra taburcu edildi. Ancak hastaneden taburcu olduktan bir hafta sonra nefes darlığı şikayetiyle tekrar hastaneye başvurdu. Acil serviste ilaç verilen yaşlı adam tekrar evine gönderildi. Ancak yaşlı adam tekrar fenalaşarak hastaneye gitti. Yapılan kontrolde yaşlı adamın aldığı demir sopa darbesiyle kırılan kaburga kemiğinin akciğere saplandığı belirlendi. 7 Aralık 2016 günü tekrar hastaneye yatırılan yaşlı adam 26 Aralık günü hayatını kaybetti. Olaydan yaklaşık bir ay önce yaşlı adam hayatını kaybedince olay cinayete döndü. Bunun üzerine cinayet dedektifleri kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. Zanlılardan Mücahit (37), Önder (45), yakınları Hakkı K. (35) ile Serkan E. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Pazarcı yaşlı adamı öldürdüğü ileri sürülen Şeyhmus K. (25), kardeşi Ziyad K. (19) ile akrabaları Veysi İ. (21) ile F.İ. de (17) ise ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.
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