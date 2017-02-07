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Yeşilgiresun Belediyespor'dan Trabzonspor'a sert tepki
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Yeşilgiresun Belediyespor'dan Trabzonspor'a sert tepki

Yeşil Giresun Belediyespor, hafta sonu oynanan karşılaşma sonrası Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübünden yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi.

Yeşil Giresun Belediyespor, hafta sonu oynanan karşılaşma sonrası Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübünden yapılan açıklamaya sert tepki gösterdi.
Yeşil Giresun Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada "Biz Yeşilgiresun Belediyespor Yönetimi olarak maçların saha içinde kazanılıp kaybedildiğine her zaman inandığımızı ve yönetim anlayışımızın ve spor felsefemizin hep bu şekilde olduğunun kamuoyunca çok iyi şekilde bilindiğine inanıyoruz" denildi. Açıklamada şunlara yer verildi:
"Komşu şehrimizin temsilcisi Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübü Yönetim Kurulu'nun ve başkanının bu düşüncelerine oldukça üzülsek de maç sonu duygusal boyutlarla yazılmış bir açıklama olduğuna inanıyoruz. Sonuçta 17 maçta 11 mağlubiyet almış Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübü'nün oldukça yüksek bütçesine rağmen çok iyi bir çıkış yakalayamamasının müsebbibi biz olamayız. Bu sezon biri hazırlık olmak üzere yaptığımız üç maçta da galip gelmemizden dolayı da yenilginin başka etkenlere bahane edilmesinin rakibimize bir fayda getireceğini düşünmediğimiz gibi bize de yapılmış bir saygısızlık olarak kabul ediyoruz.
Geçmişte yaşanan tatsız olayları geride bırakmaya çalışırken ve bu konuda karşılıklı olumlu adımlar atarken bu ve benzeri yaklaşımların sadece süreci gereksiz uzatacağını ve basketbol değerine olumsuz yansıyacağını düşünüyoruz. Temel hedefimizin ülkemizdeki basketbol değerinin azami noktaya gelmesi olacağını ve bu yönde çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız. Trabzonspor Medical Park Basketbol Kulübü Başkanı Sayın Abiş Hopikoğlu tarafından yapılan açıklamada sözü edilen TBF Başkanımız Sayın Hidayet Türkoglu'nun özrü konusunda Sn. Türkoğlu'ndan da rakip takımın başkanından hangi konuda özür dilediğini açıklamasını rica ediyoruz, tabii gerçekten böyle bir özür varsa (!) özür dilenen konu oynanılan maç ile mi ilgilidir, yoksa ligin genel hali için midir bilgilendirilmek istiyoruz."

"HELE HELE KOMŞUMUZ OLAN BİR ŞEHRİN TAKIMININ..."
Yeşil Giresun Belediyespor açıklamasında şöyle devam edildi:
"Biz Trabzonspor Basketbol takımının, hele hele komşumuz olan bir şehrin takımının, Pınar Karşıyaka maçına çıkmamasını kesinlikle arzu etmeyiz. Trabzonspor Basketbol Kulübü'nün bu açıklamasını son derece talihsiz bulduğumuzu bu açıklamanın ne Trabzon'daki basketbol sevgisine bir katkıda bulunacağını ne de bu şekildeki 'Ben başarılı olamıyorum bari başarılı olanı aşağıya çekeyim' zihniyetinin onlara bir fayda sağlayacağını düşünmüyoruz. Eğer kendilerine ve tüm Türk basketboluna yardımcı olacak ise kazandığımız 8 maç ve son toplarda kaybettiğimiz Fenerbahçe ve Anadolu Efes maçları dâhil kayrıldığımız veya hakem kararları sayesinde kazandığımız tek bir maçımızın camiadaki saygın otorite büyüklerimiz tarafından gösterilmesi durumunda sadece 'Türk basketbolunun faydası' için takımımızı ligden bile çekebileceğimizi de tüm kamuoyunun bilgilerine sunarız. Yeşilgiresun Belediyespor menajerlerin kurduğu takım kelimesinin tercümesi 'Bizim 15 liraya yapamadığımız işleri onların 3 liraya yapması bizi oldukça rahatsız ediyor' demektir. Yeşilgiresun Belediyespor Yönetim Kurulu son 7 senedir neredeyse hiç değişmemiştir. Ve kulübümüz tamamen kendi yönetim kurulumuz tarafından yönetilmektedir. Bugün liglerde menajersiz tek bir oyuncu bulunmamaktayken Trabzonspor MP Basketbol Kulübü'nün de son üç senede aldığı yerli ve yabancı oyuncuların menajerlerinin listesini yayınlarsa çok mutlu oluruz."
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