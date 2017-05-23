Yeşilçam'ın yıldızından kötü haber

Tedavisi için bir süredir New York'ta bulunan Yeşilçam'ın yıldızı Hülya Koçyiğit'e akçiğer kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat kararı alınan Koçyiğit, hayranlarından dua istedi.
Tedavisi için bir süredir New York'ta bulunan Yeşilçam'ın yıldızı Hülya Koçyiğit'e akçiğer kanseri teşhisi konuldu. Ameliyat kararı alınan Koçyiğit, hayranlarından dua istedi. Üzücü haberi sosyal medyadan veren 69 yaşındaki ünlü sanatçı, "Bugün benim için zor bir gün. Sizlere güzel haberler vermeyi umut ederek yazıyorum. Hala New York'tayım. Akciğerimin sağ üst lobundaki kanserli bölge için Presbyterian Hospital'da Dr. Nasser Altorki ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek ameliyata gireceğim birazdan. Sizlerden, benim için dualarınızı esirgememenizi umut ediyorum. Her zaman güzel dileklerinizle yanımda olduğunuzu hissettirdiğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Var olun' dedi.
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