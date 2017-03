Yeşil saha boks ringine döndü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Karasuspor ile As Akyazıspor arasında oynanan amatör lig maçında kavga çıktı. Saha bir anda karışırken, kavgaya polis müdahale etti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Karasuspor ile As Akyazıspor arasında oynanan amatör lig maçında kavga çıktı. Karasuspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile biten maçın ardından saha bir anda karıştı. İki takım oyuncuları arasında çıkan arbedeye taraftarlarda dahil oldu. Emniyet güçlerinin araya girmesiyle çok büyümeden önlenen olayların ardından her iki takım da stattan ayrıldı. Olayda Karasuspor'dan 4 futbolcunun yaralandığı öğrenildi.

