'Yeşil' kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van'da düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristinden birinin 'Yeşil' kategoride yer alan Van sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu Abdurrahim Aslan olduğunun tespit edildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Van'da düzenlenen hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen 10 teröristinden birinin "Yeşil" kategoride yer alan Van sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu Abdurrahim Aslan olduğunun tespit edildiğini açıkladı. TSK'dan yapılan açıklamada, "27 Mayıs 2017 tarihinde, Van/Çatak'ta icra edilen hava destekli operasyon sonucunda etkisiz hale getirilen 10 bölücü terör örgütü mensubu teröristten birisinin, terör arananlar listesi "Yeşil" kategoride yer alan Van sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) sorumlusu Demhat Faraşin-Hasan (K) Abdurrahim Aslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.
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