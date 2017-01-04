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Yeşil kartlılar artık tüp bebek yapabilecek
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Yeşil kartlılar artık tüp bebek yapabilecek

Dicle Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde kurulması planlanan tüp bebek merkezinde artık yeşil kart sahipleri bile tüp bebek yapabilecek. Üniversite Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, Rektör Prof. Dr. Talip Gül'ün ödüllü olan tüp bebek merkezi projesinin 6 ay sonra hizmete açılacağını kaydetti.

Dicle Üniversitesi Hastaneleri bünyesinde kurulması planlanan tüp bebek merkezinde artık yeşil kart sahipleri bile tüp bebek yapabilecek. Üniversite Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, Rektör Prof. Dr. Talip Gül'ün ödüllü olan tüp bebek merkezi projesinin 6 ay sonra hizmete açılacağını kaydetti.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi ana binası içerisinde bulunan ve atıl durumda olan acil bölümü restore edilerek tüp bebek merkezine dönüştürülecek. Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talip Gül'ün geliştirdiği ödüllü "Tüp Bebek Merkezi Projesi" hayata geçirildiği zaman yeşil kart sahibi çiftlerin de tüp bebek sahibi olabileceği belirtildi. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Başhekimi Prof. Dr. Gökhan Kırbaş, projenin ödüllü olduğunu belirterek, "Rektörümüz Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesinde tüp bebek merkezi açılması için bir proje geliştirmiş. Bu proje Ankara'ya gitmiş. Sağlık Bakanlığı'ndan onaylanmış. Hatta ödül almış. Bu projeyi rektörümüzün desteğiyle hayata geçiriyoruz. Tıp Fakültemizde yeni bir Acil ve Travmatoloji Merkezi yapıldı. Dolayısıyla Tıp Fakültesi ana binası içerisindeki bulunan eski acil bölümümüz de atıl vaziyette kaldı. O bölümün restorasyonu ve inşaatını yaparak hocamızın bize sağladığı projeyle tüp bebek merkezi haline getireceğiz" dedi.

"Yeşil kartlı hastalarımız da bu imkandan faydalanacak"

Başhekim Prof. Dr. Kırbaş, Tıp Fakültesi Hastanelerinin sadece Diyarbakır'ın yanı sıra çevre il ve ilçelerdeki yaklaşık 10 milyonluk nüfusa hizmet ettiğini anlatarak, açılacak olan merkezin hem sosyal ve insani şartları taşıdığını hem de bilimsel anlamda en üst düzeyde personel ve donanıma sahip olacağını kaydetti. Tüp bebek ile ilgili çalışmaların genellikle özel hastanelerde yapıldığına da dikkat çeken Prof. Dr. Kırbaş, "Çocuk sahibi olmak isteyen ebeveynleri gerçekten sıkıntıya sokacak derecede yüksek miktarlar talep ediliyor. Fakat bizim buradaki tüp bebek merkezine yeşil kartlı hastalarımız bile çok rahat bir şekilde bu imkandan faydalanacaklar. Çocuk sahibi olmak isteyen insanlarımız evlat sahibi olabilecekler. Bizim ve rektörümüzün anlayışı insanımıza hizmet odaklı olduğu için çok kısa bir sürede tüp bebek merkezini Diyarbakır'a kavuşturacağız. Şimdi ihale aşamasındayız. 6 ay sonra bu merkezimiz hizmete başlamış olacak" diye konuştu.
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