Yerli otomobilin doğru adresi: TEKNOSAB

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yerli otomobil üretimini Türkiye adına tarihi bir eşik olarak gördüklerini belirterek, 'Yerli otomobilin üretimi için en doğru adres Yüksek Teknolojili Organize Sanayi Bölgemiz olan TEKNOSAB'dır. BTSO olarak yerli otomobilin ülkemize kazandırılması ve Bursa'da üretimi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz' dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yerli otomobil üretimini Türkiye adına tarihi bir eşik olarak gördüklerini belirterek, "Yerli otomobilin üretimi için en doğru adres Yüksek Teknolojili Organize Sanayi Bölgemiz olan TEKNOSAB'dır. BTSO olarak yerli otomobilin ülkemize kazandırılması ve Bursa'da üretimi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Oda Hizmet Binası'nda düzenlenen Mayıs Ayı Meclis Toplantısında konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, referandum sonrası belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla birlikte ekonomik göstergelerde ve beklentilerde moral verici gelişmelerin yaşandığını söyledi. Başkan Burkay, iş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlanarak TBMM gündemine sunulan 'Üretim Reform Paketi'nin kent ve ülke sanayine büyük güç katacağını söyledi. Türkiye'de ihracatın yılın ilk 4 ayında yüzde 6,7 arttığını, aynı dönemde Bursa'nın ihracatının ise yüzde 13,5 seviyesinde seyrettiğini kaydeden İbrahim Burkay, "Özel sektör olarak, bizlere duyulan güvenle ve yolumuzu açan adımlarla bu zor dönemde bile neleri başarabildiğimizi bir kez daha gösterdik" diye konuştu.

Başkan İbrahim Burkay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOBB'un 73. Genel Kurulu'nda iş dünyasına yönelik 'Yerli otomobil üretin' çağrısını da değerlendirdi. Yerli otomobil üretimini Türkiye adına tarihi bir eşik olarak gördüklerini kaydeden İbrahim Burkay, "İmalat sektörünün lokomotifi olan otomotivdeki gücümüz, başta uzay, havacılık ve savunma gibi stratejik sektörlerdeki yüksek potansiyelin de göstergesidir. Bursa, gelişmiş imalat altyapısını ve yan sanayisini ileri teknolojiye uyarlayarak Türkiye'nin milli otomobil üretiminde en önemli aktör olmaya adaydır. Otomotiv Test Merkezi'nin de hayata geçirileceği Bursa'da 4. sanayi devriminin sembolü olarak planladığımız TEKNOSAB, milli otomobil projemizin üretilmesi için en doğru adrestir. BTSO olarak milli otomobilimizin ülkemize kazandırılması ve Bursa'da üretimi konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Payitaht çarşı alışveriş günleri başlıyor

Başkan Burkay, bu yıl ikincisini gerçekleştirilecek 'Payitaht Çarşı Alışveriş Günleri' programının 2 Haziran Cuma günü başlayacağını ve 31 Ağustos 2017 tarihine kadar süreceğini vurguladı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'nde başlattıkları kurumsal gelişim programlarıyla bölge esnafının gelişimine de önemli katkı sağladıklarını dile getiren Başkan Burkay, "Katılımın geçtiğimiz yıla göre çok daha yüksek olduğu bölgede hedefimiz 30 milyon TL'lik ciro oluşturmak" dedi.

BTSO'nun çalışmalarıyla öncü bir rol üstlenmeye devam ettiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, son olarak Adalet Bakanlığı tarafından TBMM'ye sevk edilen yeni iş kanunu yasa tasarısına göre işçi ve işveren arasındaki uyuşmazlıklarda arabuluculuğun zorunlu hale geldiğini hatırlattı. Bu kararın BTSO tarafından oda ve borsalar arasında ilk defa kurulan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin etkinliğini daha da artıracağını söyleyen İbrahim Burkay, uzlaşı kültürünün gelişmesi, mağduriyetlerin önlenmesi ve toplumsal kazanımlara imkan sağlayacak olan düzenleme nedeniyle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a ve bakanlık yetkililerine teşekkür etti.