03.02.2017 10:29 'Yerli Malı Belgesi' sayısı 14 bin 600'e ulaştı

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerli Malı Belgesi sayısı 1 Şubat 2017 tarihi itibariyle 14 bin 600'e ulaştı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Yerli Malı Belgesi sayısı 1 Şubat 2017 tarihi itibariyle 14 bin 600'e ulaştı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2014 yılında yürürlüğe konulan Yerli Malı Belgesi, "Yerli Malı Belgesi Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları" kapsamında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonuna bağlı odalar tarafından veriliyor. Söz konusu belge sayısı, 1 Şubat 2017 itibariyle 14 bin 600'e ulaştı.

Yerli katkı oranı yüzde 51 ve üzerinde olan her ürün için düzenlenen Yerli Malı Belgesinde yerli katkı oranı hesaplamasında kullanılan doğrudan ve dolaylı malzeme giderleri, işçilik giderleri ve ürünle ilgili genel giderleri de dikkate alınıyor. Yerli Malı Belgeli ürün sahibi üreticilere önemli bir fırsat daha sunuyor. Üretici dışındaki istekliler tarafından teklif edilen mallar için kullanılmak üzere, üretici Yerli Malı Belgesini orijinaline uygun olarak çoğaltarak ürün ile birlikte piyasaya sunabiliyor.

Söz konusu belge ile kamu alımlarının yönlendirilmesi, bölgesel kalkınmanın sağlanması, teknoloji yoğun bir üretim tarzının geliştirilmesi, ülkenin önceliklerine göre değişiklik gösterebilen belirli sektörlere yönelik yapılan yatırımların desteklenmesi, ihracatın artırılması ithalatın azaltılması gibi ekonomi lehine sonuçlar elde edilmesi hedefleniyor. Ayrıca 2014 yılında 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 63 üncü maddesinde değişikliğe gidilerek, mal alımı ihalelerinde Bakanlık tarafından belirlenen orta ve yüksek teknolojili yerli malı teklif eden istekliler lehine yüzde 15'e kadar fiyat avantajı getirildi.

(Benan Özben/İHA)

