18.01.2017 09:57 Yerleri süpüren köpek şaşırtıyor

Samsun'da bir esnafın 'Dost' ismini verdiği Alman kurdu cinsi köpeği, süpürgeyle yerleri süpürüp sahibine yardımcı oluyor. Samsun'da bir esnafın "Dost" ismini verdiği Alman kurdu cinsi köpeği, süpürgeyle yerleri süpürüp sahibine yardımcı oluyor.

Samsun'da esnaflık yapan 53 yaşındaki Necati Sezgin, 1,5 yaşındaki köpeğini, ismi gibi gerçek bir 'dost' olarak yetiştirmiş. Dost, çıraklık görevini yaptığı sahibinin yanında çocuklar gibi mutlu bir izlenim veriyor. Denizden taş çıkarmayı da çok seven Dost, temizlik yapmadığı ve oyun oynamadığı zamanlar haricinde civardaki bütün kargalarla yemek kavgası yaparak ve onları kovalayarak zamanını geçiriyor. Mekanın kapalı kapısını ayağıyla açıp dışarı çıkan Dost, sahibinin her komutunu yerine getirerek ölü taklidi bile yapıyor.



"ÇIRAĞIM DOST"

Dost'a insanlardan daha çok güvendiğini belirten 3 çocuk babası Necati Sezgin, "Dost doğduğundan beri benim yanımda yaşıyor. Annesi de benim yanımdaydı. Dost şu anda 1,5 yaşında. Benim elimde doğdu. Her işi beraber yapıyoruz. Dost, kargaları kovalar, buraları süpürür, kimsenin bana dokunmasına izin vermez. Dost, benim için bazı insanlardan daha kaliteli ve daha değerli. Bir mekan işletiyorum ama çırağım yok. Çırağım Dost. Dost, yere şeker kabuğu ya da çöp düştüğü zaman ona derim ki 'oğlum al süpürgeyi yerleri süpür' derim. O da kendi kendine süpürgeyi alır ve süpürür. Genelde bütün işleri yapar. Ben demeden mekandan dışarıya çıkmaz. Sürekli gözü ve kulağı bende. Benden emir bekler. Dışarı çıkacağı zaman da 'kapıyı aç dışarı çık' diyorum. Ayağıyla kapıyı açıp dışarıya çıkıyor. İhtiyacını giderir ve kargaların peşinden koşar" dedi.

Mekana gelen diğer vatandaşlar ise Dost için, "Dost harika ve çok akıllı bir köpek. Oturduğu yeri hiç kirletmez. Buraları süpürür. Çok akıllıdır. Ben böyle bir köpeği ilk defa görüyorum. Bu hayvanda çok sıra dışı özellikler var. Kargaları kovalaması ve yerleri süpürmesi bambaşka bir şey" diye konuştular.

Güneş gözlüğünü çok seven Dost'un ayrıca sahibinin denize attığı taşı suya dalıp çıkarma özelliği bulunuyor.

(Erdi Demür/İHA)