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Yerdeki inşaat demiri canından ediyordu
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Yerdeki inşaat demiri canından ediyordu

İstanbul Şişli'de kaldırımda yürürken inşaat demirine ayağı takılarak bir binanın ön boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.

İstanbul Şişli'de kaldırımda yürürken inşaat demirine ayağı takılarak bir binanın ön boşluğuna düşen yaşlı adam ağır yaralandı.
Olay, saat 21.30 sıralarında Feriköy Paşa Mahallesi Cengiz Sokak üzerinde meydana geldi. İddialara göre, evine gitmek için kaldırımda yürüyen ilhan Seven (68), kaldırımda bulunan inşaat demirine takıldı. Dengesini kaybeden Seven, 4 katlı bir binanın ön boşluğuna düştü. Kafasını beton zemine çarpan Seven, kanlar içinde yere yığıldı. Yaşlı adamın düştüğü sırada çıkardığı sesi duyan apartman sakinleri durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar, Seven'i düştüğü yerden çıkartarak ambulansa bindirdi. İlk müdahalesinin ardından Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaşlı adamın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Mahalle sakinlerinin kaldırıma konulan inşaat demirlerinden dolayı rahatsız oldukları görülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mehmet Elmal isimli vatandaş, "Hemen benim yeğenlerime haber verdim, çocukları geldi. Buradan aşağıya düşmüş. Hemen koştuk acili aradık, kaldırdık ambulansa koyduk. Durumu iyi değil. İki kulağından da kan geliyordu" dedi.

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