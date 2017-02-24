Yerde bulduğu para emeklinin maaşı çıktı

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yerde bulduğu parayı zabıtalara teslim eden vatandaş, bulduğu paranın bir emeklinin maaşı olduğunu öğrenince daha da mutlu oldu.

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde, yerde bulduğu parayı zabıtalara teslim eden vatandaş, bulduğu paranın bir emeklinin maaşı olduğunu öğrenince daha da mutlu oldu.

Bir bankanın ATM'sinden emekli maaşını çeken Mualla Baydak, su faturasını yatırmak için Çiftlikköy Belediyesi'ne doğru yola çıktığını ve ardından Yalova merkezine gideceğini söyleyerek, "1040 TL olan maaşımdan 10 TL elime aldım gerisini cebime koydum. Fakat sonra cebimdeki maaşımı düşürdüğümü fark ettim. Aynı yoldan 3 kere geçtim fakat paramı bulamadım. Daha sonra polis ve zabıtaya başvurdum. Aradan 2 saat sonra maaşımı bulan dürüst vatandaşın paramı zabıtaya teslim ettiğini öğrendim ve çok mutlu oldum" dedi.

Parayı bulan Gülten Aydoğdu ise, sabah erken saatlerinde işe gitmek için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerken yerde para bulduğunu dile getirdi. Aydoğdu, parayı bulur bulmaz Çiftlikköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nü aradığını dile getirdi.

Büyük sevinç yaşayan Mualla Baydak, eşi Burhan Baydak ile birlikte Zabıta Müdürlüğüne gelerek, Gülten Aydoğdu'yu cep telefonundan arayıp teşekkür etti.

(Saim Çotuk/İHA)