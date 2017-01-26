Yenilenmeniz için sihirli bir dokunuş!

Limak Chiva Spa, en modern ekipmanlarla özel tasarlanan bakım kabinleri, muhteşem bakımları, sessiz ve huzurlu atmosferi ile beden, zihin ve ruh bütünlüğünüzü yeniden sağlayacak.

Masaj terapileri, Spa bakımları, Türk hamamında geleneksel kese ve köpük uygulamaları, dünyaca ünlü Fransız Karayipleri, St. Barthélemy adasında üretilen Ligne St. Barth ürünleri ile yapılan yüz ve vücut uygulamalarını deneyimlemeniz için sizleri Limak Chiva Spa'nın büyüleyici dünyasına davet ediyoruz.

Kültürümüzün eskimeyen bir parçası olan gelin hamamı geleneğini de Limak Chiva Spa'nın şık ortamında, kusursuz bir organizasyon ile sizlere sunuyoruz.

Bu özel günde sizi ve sevdiklerinizi ağırlamaktan mutluluk duyacağız.

Limak Chiva Spa'nın profesyonel kadrosu tarafından kişisel ihtiyaç ve gereksinimleriniz doğrultusunda size özel hazırlanacak programlar ve bakımlar ile yeni bir başlangıç yapın…

Canlanın, yenilenin ve kendinizi şımartmanın keyfini çıkartın.

Limak Ambassadore Hotel

Limak Chiva Spa

T:0312 428 48 48 ● 0530 015 32 91

www.limakhotels.com