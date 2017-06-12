15 Temmuz Şehitler Köprüsünde üst yapı yenileme çalışmaları başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde üst yapı yenileme çalışmaları başladı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsünde çalışmalar gecenin ilk saatlerinde başladı. Üst yapı yenileme çalışmaları 4 aşamada gerçekleşecek. Çalışmalar sırasında köprüde 2 şeridin trafiğe kapatılarak mevcut trafiğin karşı yönden alınan ek şerit ile 2 gidiş ve 2 geliş olacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

Son olarak 1991 yılında mastik asfaltı yenilenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün asfalt, yalıtım ve genleşme derzleri olmak üzere üst yapısının 82 kişilik ekiple 3 vardiya halinde, 7 gün 24 saat sürecek çalışmalarla 31 Ağustos tarihine kadar bitirileceği kaydedildi. Bu çalışmalar kapsamında 36 bin 86 metrekarelik ana açıklıkta ve 14 bin 580 metrekarelik alanda yüzey çalışmasının yapılacağı ifade edildi. Köprünün ana açıklığında 40 milimetre olan asfalt, yapılacak yeni çalışmayla 25 milimetre mastik ve üzerine 25 milimetre taş mastik asfalt olmak üzere 2 tabakalı şekilde serileceği öğrenildi.

(Oğuzcan Yazar / İHA)