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Yeniköy Mahallesi'nde dere temizliği
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Yeniköy Mahallesi'nde dere temizliği

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yağışlı havalarda taşkınlara sebep olan derenin temizlik çalışmalarını başlattı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde yağışlı havalarda taşkınlara sebep olan derenin temizlik çalışmalarını başlattı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, Manisa genelinde bulunan derelerde yürüttüğü temizlik çalışmalarını sürdürerek derelerin taşkın tehlikesi oluşturmasını engelliyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Şehzadeler ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'nde mahalle sakinleri ve muhtarlık tarafından iletilen dere temizlik talebi üzerine harekete geçti. Hızla çalışmalara başlayan MASKİ ekipleri, mahallede bulunan 2 bin 500 metrelik ıslahsız sulu derede temizlik işlemi gerçekleştiriyor. Paletli iş makinesi yardımıyla dere içerisinden çıkarılan evsel nitelikli atıklar ve bitki kalıntıları, kamyonlar aracılığıyla Büyükşehir Belediyesi'ne ait hafriyat sahasına taşınarak sağlıklı şekilde uzaklaştırılıyor. Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan temizlik çalışması sona erdiğinde, mahalledeki çevre kirliliğin önlenmesinin yanı sıra, yağışlı havalarda meydana gelen olası su taşkınlarının da önüne geçilecek.
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