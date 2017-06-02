Yenikapı'da Haremeyn Sergisi ile kutsal yolculuk başladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açılışını yaptığı 'Haremeyn, Hac; Mukaddese Yolculuk' adlı sergi sanatseverlerle buluştu. Başkan Topbaş, 'Arkadaşlarımız tarafından başka koleksiyonlar içinde çalışmalar yapılıyor ve çok zengin arşivimiz var' dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açılışını yaptığı 'Haremeyn, Hac; Mukaddese Yolculuk' adlı sergi sanatseverlerle buluştu. Başkan Topbaş, "Arkadaşlarımız tarafından başka koleksiyonlar içinde çalışmalar yapılıyor ve çok zengin arşivimiz var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü'nün düzenlediği "Haremeyn, Hac; Mukaddese Yolculuk" Sergisi, Osmanlı döneminde yapılan hac yolculuğunun ne kadar mukaddes ve zorlu olduğunu gözler önüne seriyor. Küratörlüğünü Erkan Doğanay'ın üstlendiği Haremeyn Sergisi'nde, Kabe örtüsü, yazma eser, harita, kartpostal, belge, berat, fotoğraf, feraşet çantası ve çeşitli objelerin yanı sıra Hz. Peygamberimizin Sakal-ı Şerifleri de bulunuyor. Haremeyn Sergisi ile Surre Alayı ile İstanbul'dan başlayan hacca gidiş, Mekke, Medine, Kâbe ve Mescid-i Nebi ziyaretlerinden sonra 'Hacı' adaylarının evlerine dönüş yolculuklarının zorluğu resmedildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın katılımlarıyla Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde açılan sergiye sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Başkan Kadir Topbaş, sergi alanını gezerek, eserler hakkında bilgiler aldı.



İBB KOLEKSİYONUNDAKİ SAKAL-I ŞERİF'TE SERGİDE YER ALDI

Sergi, gerek hac yolculuğun hikayesini, gerekse İslam alemi için en önemli ibadetlerden biri olan "Hac" görevine dünyanın farklı bölgelerinden gelen Müslümanlardan günümüze kalmış malzemelerden oluşuyor. Sergideki obje, belge, fotoğraf, kartpostal gibi malzemeler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler Müdürlüğü envanterinde bulunan eserler arasından seçildi. Sergide ayrıca yine Büyükşehir koleksiyonunda bulunan Hz. Peygamberimizin Sakal-ı Şerifleri de ilk kez bu sergi ile görülebilecek.



"KENDİ ARŞİVİMİZDEKİ ESERLERİ HALKIN BEĞENİSİNE SUNALIM İSTEDİK"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "İstanbul Büyükşehir Belediyesinin arşivinde binlerce eser var. Atatürk Kütüphanesinin kitaplığından özellikle arşiv bölümünün henüz daha tamamlanmadığından bahsediliyor. Ramazan'ı şerifte arzu ettik ki bu güzel atmosfer içerisinde elimizdeki objelerden bazılarını halkımızın beğenisine sunalım. Kendi arşivimizde yer alan eserlerden, özellikle Surre Alayının Hac yolculuğuna başlangıcı ve onunla ilgili objeler sergileniyor. Çok daha detaylı olabilir ama burada çok daha özel seçilmiş objelerle küratörlerimiz tarafından hazırlandı. Tanıtımının yen yapılmasına rağmen yurtdışından dahi talepler başladı" dedi.



"ARŞİVİMİZ ÇOK ZENGİN VE ARKADAŞLARIMIZ BAŞKA KOLEKSİYONLAR İÇİNDE ÇALIŞMALAR YAPIYOR"

İstanbul Büyükşehir'in çok zengin arşivinin olduğunu söyleyen Başkan Topbaş, "Geçen yıl bana Filistin'de bulunan bir kartpostal koleksiyonundan bahsedildi ve bende hemen satın alınmasını istedim. Gerçekten 50 bin civarında kartpostaldan bahsediliyor ki büyük bir zenginlik, büyük bir arşiv ve bunu İstanbul kazandı. Atatürk Kitaplığına geldi ve arşivimize girdi. Kitaplığımız ne kadar zengin olduğunu gördük. Kitaplık deyince akla sadece kitaplar geliyor ama başka objelerde yer alıyor. Sakal-ı Şerifler var bunlar kayıtlı eserler. Arkadaşlarım tarafından başka koleksiyonları da oluşturacak çalışmalar yapılıyor. Çok zengin arşivimiz var" diye konuştu.

'Harameyn, Hac, Mukaddes Yolculuk' sergisi Haziran ayı sonuna kadar ziyarete açık olacak.

(Mehmet Başa /İHA)