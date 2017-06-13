Yeniden Süper Lig'de

Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni takımı Evkur Yeni Malatyaspor, tecrübeli teknik adam Ertuğrul Sağlam ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yaklaşık 10 gündür sarı-siyahlı kulübün gündeminden düşmeyen başarılı teknik adam Ertuğrul Sağlam ile her konuda anlaşmaya varıldığı ve 2 yıllık sözleşme imzalandığı açıklandı.

Malatyalı futbolseverlerin büyük bir bölümünün de transferine destek verdiği Sağlam ile anlaşmaya varan Evkur Yeni Malatyaspor yönetimin, '3 senede Avrupa' hedefini Ertuğrul Sağlam ile başarmak istiyor.

İmzalanan bu sözleşme ile Sağlam, 565 gün aradan sonra yeniden teknik direktör olarak yeşil sahalara dönecek.

(Mehmet Türel / İHA)y