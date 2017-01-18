18.01.2017 12:16 Yeni yılın ilk konuğu Ahmet Ümit oldu

Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Edebi Kazılar' söyleşilerinde yeni yılın ilk konuğu yazar Ahmet Ümit oldu. Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Edebi Kazılar" söyleşilerinde yeni yılın ilk konuğu yazar Ahmet Ümit oldu.

Nâzım Hikmet Kültürevi'nde düzenlenen söyleşide, romanlarında şehirlerin büyük önemi olduğunu belirten Ahmet Ümit, "Gaziantep'in yazarlık hayatımda çok önemli bir yeri var. Çünkü derin bir kültüre sahip. Bunu sonradan fark ettim. İçinde yaşarken fark edemiyorsunuz. Bursa, Konya, İzmir, Antakya, Antalya, Urfa, Kayseri, Mardin, Diyarbakır çok önemli şehirler. Sadece Türkiye Cumhuriyeti için değil, dünya kültür mirası için çok mühim. Bursa'da da çok değerli bir şey var" dedi.

Bursa'yı anlatan bir roman yazmayı çok istediğini kaydeden Ümit, "Sultanı Öldürmek romanımda Bursa'dan bahsettim, ama başlı başına Bursa'yı anlatan bir roman yazmayı çok isterim. Çünkü gerçekten onu hak eden bir şehir. Bursa'yı seviyorum. Biz, ülkemizde ne yazık ki şehirlerimizi koruyamıyoruz. Kendi kimliği, kişiliği var" şeklinde konuştu.

Romanları yazarken şehirleri gezdiğini söyleyen Ümit, "Bab-ı Esrar romanımı yazarken Konya'ya dört mevsimde dört kez gittim. Ben oraya gitmeseydim roman olmazdı. Orada olman lazım. O toprak, o yapı sana bir şey söylüyor, anlatıyor duyarsan. Bütün tarihi yerler size bir şey söylüyor. Çok dikkatli dinleyin" ifadelerini kullandı.



