01.01.2017 04:14 Yeni yılın ilk ikizleri Ağrı'da

2017 yılının ilk ikiz bebekleri Ağrı'da dünyaya geldi. 2017 yılının ilk ikiz bebekleri Ağrı'da dünyaya geldi.



Ağrı'da 32 yaşındaki Sevda Tekdemir, 2017 yılının ilk ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Operatör Doktor Seyithan Güler tarafından sezeryan ile iki kız çocuğu dünya ya getiren 32 yaşındaki Anne Sevda Tekdemir mutlu olduğunu ifade etti. Doğumu gerçekleştiren Operatör Doktor Seyithan Güler, "Hastamız Sevda Tekdemir, bize 1 saat önce 36 haftalık gebelik ve aktif doğum sancıları ile geldi. Hastaya yaptığımız ultrasonda bebeklerden birinin ters olmasından dolayı sezeryan yapmak zorunda kaldık. Sezeryan sonrası bebeklerimizin durumları iyi. Fakat erken doğum olduğundan dolayı bebeklerden bir tanesi şuan yeni doğan servisinde takip ediliyor. 2 bebeğimiz ve annenin de durumu iyi. Bebeklerimiz 2017 yılının ilk ikiz bebekleri olarak dünyaya geldi" dedi.



Sevda-Şaban Tekdemir çiftinin ikiz bebeklerle birlikte 5 çocukları olurken hastane personelleri Süpervizor Sadiye Kayalar ile hemşireler Canan Gündüz ve Güneş Kızılkaya yeni yılın ilk ikizleriyle yakından ilgilendi.

