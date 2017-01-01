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Yeni yılın ilk çağrısını Vali Amir Çiçek aldı
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Yeni yılın ilk çağrısını Vali Amir Çiçek aldı

2016 yılının ilk dakikalarını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 112 Acil Çağrı Merkezinde giren Muğla Valisi Amir Çiçek, yeni yılın ilk ihbar çağrısını kendisi aldı. Vali Amir Çiçek'i İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin eşlik etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya tarafından karşılanan Vali Çiçek, 112 Çağrı Merkezinde bulunan kurumların personellerinin yeni yılını kutladı.

2016 yılının ilk dakikalarını geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da 112 Acil Çağrı Merkezinde giren Muğla Valisi Amir Çiçek, yeni yılın ilk ihbar çağrısını kendisi aldı. Vali Amir Çiçek'i İl Garnizon ve Jandarma Komutanı Albay Yavuz Özfidan ve İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin eşlik etti. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Kamil Karakaya tarafından karşılanan Vali Çiçek, 112 Çağrı Merkezinde bulunan kurumların personellerinin yeni yılını kutladı.

112 Acil Çağrı Merkezi personelinin yeni yılını tek tek kutlayan Vali Amir Çiçek, 112 AÇM Müdürü Kamil Karakaya'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Amir Çiçek yeni yılın ilk çağrısını aldı. Fethiye Eldirek Mahallesinden yapılan ihbarda, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bir aracın izinsiz girdiği ihbarı yapıldı. İhbarı yapan vatandaşa çağrının Orman Bölge Müdürlüğü çağrı merkezine yönlendirileceğini belirtti. Vali Çiçek, Orman İşletme Müdürlüğü'ne bir aracın izinsiz girdiği ihbarının yapıldığını açıkladı.

112 Çağrı Merkezi'nin Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, AFAD, Orman Bölge Müdürlüğü, Milli Parklar, İl Sağlık Müdürlüğü ve İtfaiye olmak üzere 8 kurumun acil çağrı numaralarının tek numarada toplandığını belirten Vali Çiçek yapılan çağrı sayıları ile ilgili bilgi verdi. Vali Çiçek, "Gelen ihbarlar çağrı alıcı personel tarafından ilgili kurum personeline yönlendiriliyor. Yılın son günü gelen çağrı sayısı Bin 884. Cevaplanan çağrı da Bin 110. Gerçek olmayan çağrı sayısı hemen hemen yüzde 40'la düştü. Biz bunu mümkün mertebe daha da azaltmak istiyoruz. Çünkü gereksiz çağrılar hem buradaki görevlilerimizi meşgul ediyor, hem de çok acil arayanların önünü kesmiş oluyor. Mümkün mertebe biz bunu her geçen gün daha da sayıyı azaltarak gerçek çağrı yapan vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli duyurular yapılıyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, 112 Acil Çağrı Merkezi çok önemli bir görev yürütüyor. Vatandaşlarımız gereksiz yere bu merkezimize çağrıda bulunmayarak hatları meşgul etmesinler. Gerçek anlamda çağrıda bulunacak vatandaşlarımız da 112 Çağrı Merkezi'ni lütfen arasınlar" dedi.

Vali Çiçek 112 Çağrı Merkezi ziyaretinin ardından Muğla Emniyet Müdürlüğü tarafından güvenlik amacıyla Denizli karayolu girişinde oluşturulan kontrol noktasında görev yapan polisleri ziyaret etti ve yeni yıllarını kutladı. Vali Çiçek buradan da Menteşe Polis Hamdi Bey karakolunu ziyaret etti. Vali Çiçek burada telsiz ile yaptığı anonsla tüm polis teşkilatının yeni yılını kutladı.
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