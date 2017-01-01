01.01.2017 00:51 Yeni yılın ilk bebekleri

Türkiye'de 2017 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Türkiye'de 2017 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Nevşehir'de 2017 yılının ilk bebeği saat 00.01'de Kapadokya Hastanesinde dünyaya geldi. Rüzgar bebek 3, 750 gr olarak dünyaya geldi. Ramazan- Sevilay Çetin çiftinin mutlulukları görülmeye değerken çifti ilk tebrik edenler ise hastane çalışanları oldu.

Rüzgar bebeği dünyaya getiren Op.Dr. Barış Altuntaş Rüzgar bebeğin saat 00.01'de 3,750 gram olarak dünyaya geldiğini söyledi. Altuntaş, "2017'ye yeni girmiş olduğumuz şu saatlerde Rüzgar bebek öncelikle vatanımıza, milletimize şans huzur, refah ve barış getirsin diliyoruz. Rüzgar bebek 3 kilogram 700 gram dünyaya geldi ve gayet sağlıklı. Annesinin ağrıları tuttuğu için doğumu gerçekleştirdik İkisinin de şuanda sağlık durumları iyi" dedi.

Anne Sevilay Çetin, "Çok mutluyum herkese teşekkür ederim derken baba Ramazan Çetin ise 2017 yılının en mutlu hediyesi bizim için Rüzgar bebek oldu" dedi.

BATMAN'DA İLK DOĞAN BEBEĞE MELEK ADI VERİLDİ

Faysal ile Suzan Elçiboğa çiftinin Melek adını verdikleri kız bebekleri yeni yıl ile birlikte dünyaya gözlerini açtı. Hemşireler tarafından kucağına bebeği verilen anne Suzan Elçiboğa, yeni yıl ile birlikte bebeklerine kavuştukları için çok mutlu olduğunu söyledi.

3'üncü kez anne olan Suzan Elçiboğa, bebeğini 2017 yılının eşine ve kendisine hediyesi olarak gördüğünü ve bebeğinin ailesine huzur getirmesini isteyerek 3'üncü kez anne olmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Baba Faysal Elçiboğa ise, eşinin kendisine çok güzel bir yeni yıl hediyesi verdiğini ve yılbaşında alabileceği en güzel hediyeyi aldığını belirterek, "Yeni yılın ilk bebeği benim kızım oldu. Adını Melek koyacağız, umarım Melek sadece bizim evimize değil, tüm Türkiye'ye barış ve huzur getirir" dedi.



ERZURUM'DA YILIN İLK BEBEĞİ EYMEN

Erzurum'da 2017 yılının ilk bebeği Eymen oldu. 3'üncü çocuk heyecanını yaşayan İmran Aslan ve Özal Aslan çifti, 2017'nin ilk dakikalarında erkek çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.

Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Eymen bebek, hastanedekilerin ilgi odağı oldu. Anne İmran Aslan 3'üncü çocuklarının Eymen olduğunu belirterek, "Oğlumun adını Eymen koyduk. Çok mutluyum. Çocuğumun gelecekte huzurlu, başarılı ve sağlıklı olmasını diliyorum. Her şeyden önemlisi vatanına ve milletine hayırlı evlat olsun. İnşallah oğlum kendi ismi ile büyür" dedi.



UMUT BEBEK 2 KİLO 600 GRAM OLARAK DOĞDU

Malatya'da Gözde Sıtmapınarı Hastanesinde yeni yılın ilk dakikalarında Resul ve Yeliz Gümüş çiftinin üçüncü çocukları dünyaya geldi. 2 kilogram 600 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açan erkek bebeğe Umut Kayra adı verildi.

Üçüncü kez baba olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Resul Gümüş, "Mutluyuz, Allah herkese nasip etsin" dedi. 2017 yılından huzur ve mutluluk dışında bir beklentilerinin olmadığını ifade eden Gümüş, bebeklerine verdikleri Umut Kayra adını ise daha önceden belirlediklerini söyledi.

Anne Yeliz Gümüş ise yeni yılın kendilerine umutla geldiğini ifade ederek herkese huzurlu bir yıl diledi.



