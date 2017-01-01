01.01.2017 00:03 Yeni yılın ilk bebeği 'Eymen' oldu

Erzurum'da 2017 yılının ilk bebeği Eymen oldu. 3'üncü çocuk heyecanını yaşayan İmran Aslan ve Özal Aslan çifti, 2017'nin ilk dakikalarında erkek çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı. Erzurum'da 2017 yılının ilk bebeği Eymen oldu. 3'üncü çocuk heyecanını yaşayan İmran Aslan ve Özal Aslan çifti, 2017'nin ilk dakikalarında erkek çocuğu sahibi olmanın mutluluğunu yaşadı.



Erzurum Nene Hatun Kadın Doğum Hastanesinde yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Eymen bebek, hastanedekilerin ilgi odağı oldu. Anne İmran Aslan 3'üncü çocuklarının Eymen olduğunu belirterek, "Oğlumun adını Eymen koyduk. Çok mutluyum. Çocuğumun gelecekte huzurlu, başarılı ve sağlıklı olmasını diliyorum. Her şeyden önemlisi vatanına ve milletine hayırlı evlat olsun. İnşallah oğlum kendi ismi ile büyür" dedi.

