29.12.2016 13:17 Yeni yılı sağlıkla ve keyifle karşılayın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yeni bir yıla sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bozmadan girebilmek için önerilerde bulundu. Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yeni bir yıla sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bozmadan girebilmek için önerilerde bulundu.



Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yılbaşı gecesine güzel hazırlanabilmek için zinde olmanın şart olduğunu bunun içinde ilk kural güne sıkı bir kahvaltıyla başlamak gerektiğini söyledi. Tokluk sağlamak için yumurta ve tam buğday ekmeği tüketmeye özen göstermek gerektiğini ve bütün gün sık ve az yemeyi öneren Gündüz, en sık yapılan hatalardan birinin gün içinde aç kalmak olduğunu vurguladı. Gündüz, "Bu nedenle ana ve ara öğünlerinizi atlamayın. Çünkü aç kalan metabolizma bir anda fazla yemek yiyince depolamaya geçiyor. Ayrıca 1 kase çorba ve yanında salatadan oluşan hafif bir öğle yemeğinin kan şekerini dengeler. Ara öğünler de ihmal edilmemeli. 1 porsiyon taze meyve ve 1 bardak kefir ile yapacağınız ara öğün,akşam sofraya çok aç oturmanızı engeller" dedi.



Yılbaşı sofrasında neler olmalı?



Başlangıç için bir kase çorbanın ideal olduğunu söyleyen Gündüz, sofrada salataya da yer açılması gerektiğini ve başlangıç için yoğurtlu mezeleri önerdiğini belirtti. Yanına zeytinyağlı yiyecekler, peynir ve salataların eşlik edebileceğini söyleyen Gündüz, ana yemek olarak omega-3 içeriği yüksek olan balığın yerinde bir tercih olduğunu belirtti. Gündüz hangi besinlerden uzak durulması gerektiğini ise şöyle anlattı:



"Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünlerini tüketmemeye özen gösterin. Eğer çok istiyorsanız etkilerini azaltmak için beraberinde vitamin C içeren besinleri tüketebilirsiniz. Bir de çok yağlı ve soslu yemekleri mide rahatsızlıklarına neden olabileceği için pek tavsiye etmiyorum."



Tatlılardan ne var?



Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yemek sonrasında tatlı olarak şerbetli tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlıları tercih etmenin daha iyi olduğunu vurgulayan ve porsiyon kontrolüyle vitamin ve mineral içeriği yüksek olan taze meyvelerden yenilebileceğini kaydetti. Aynı şekilde porsiyon kontrolü yaparak yenilen kuruyemişin, tatlıya göre daha sağlıklı bir alternatif olduğunu ekledi. Yalnız 1 porsiyon meyvenin 60 kalori, 10 adet bademin 45 kalori olduğunu da belirtti.



Yılın ilk günü ne yenmeli?



Güne bol su içerek başlanılabileceğini yeni yılın ilk gününe sağlıklı bir başlangıç için yine kahvaltı öğününü atlamamak gerektiğini söyleyen Gündüz, yulaf, süt ile hafif bir kahvaltı tercih edilebileceğini söyledi.



Gündüz, günün geri kalanı için yine ana ve ara öğünleri atlamadan hafif seçimler öneriyor:



"Zeytinyağlı sebze yemeği, salata, ayran, tam buğday ekmeği öğlen için hem dengeleyici hem de sağlıklı bir alternatif.Ara öğünlerinizde ise, meyve tüketmeye özen gösterin. Böylece hem yorgunluğunuzu atın hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Gün içinde papatya, rezene, yeşil çay gibi bitki çayları da tüketebilirsiniz."

