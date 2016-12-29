Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Yeni yılı sağlıkla ve keyifle karşılayın
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Yeni yılı sağlıkla ve keyifle karşılayın

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yeni bir yıla sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bozmadan girebilmek için önerilerde bulundu.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yeni bir yıla sağlıklı beslenme alışkanlıklarını bozmadan girebilmek için önerilerde bulundu.

Acıbadem Adana Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yılbaşı gecesine güzel hazırlanabilmek için zinde olmanın şart olduğunu bunun içinde ilk kural güne sıkı bir kahvaltıyla başlamak gerektiğini söyledi. Tokluk sağlamak için yumurta ve tam buğday ekmeği tüketmeye özen göstermek gerektiğini ve bütün gün sık ve az yemeyi öneren Gündüz, en sık yapılan hatalardan birinin gün içinde aç kalmak olduğunu vurguladı. Gündüz, "Bu nedenle ana ve ara öğünlerinizi atlamayın. Çünkü aç kalan metabolizma bir anda fazla yemek yiyince depolamaya geçiyor. Ayrıca 1 kase çorba ve yanında salatadan oluşan hafif bir öğle yemeğinin kan şekerini dengeler. Ara öğünler de ihmal edilmemeli. 1 porsiyon taze meyve ve 1 bardak kefir ile yapacağınız ara öğün,akşam sofraya çok aç oturmanızı engeller" dedi.

Yılbaşı sofrasında neler olmalı?

Başlangıç için bir kase çorbanın ideal olduğunu söyleyen Gündüz, sofrada salataya da yer açılması gerektiğini ve başlangıç için yoğurtlu mezeleri önerdiğini belirtti. Yanına zeytinyağlı yiyecekler, peynir ve salataların eşlik edebileceğini söyleyen Gündüz, ana yemek olarak omega-3 içeriği yüksek olan balığın yerinde bir tercih olduğunu belirtti. Gündüz hangi besinlerden uzak durulması gerektiğini ise şöyle anlattı:

"Sucuk, salam, sosis, pastırma gibi şarküteri ürünlerini tüketmemeye özen gösterin. Eğer çok istiyorsanız etkilerini azaltmak için beraberinde vitamin C içeren besinleri tüketebilirsiniz. Bir de çok yağlı ve soslu yemekleri mide rahatsızlıklarına neden olabileceği için pek tavsiye etmiyorum."

Tatlılardan ne var?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yemek sonrasında tatlı olarak şerbetli tatlılar yerine meyveli ve sütlü tatlıları tercih etmenin daha iyi olduğunu vurgulayan ve porsiyon kontrolüyle vitamin ve mineral içeriği yüksek olan taze meyvelerden yenilebileceğini kaydetti. Aynı şekilde porsiyon kontrolü yaparak yenilen kuruyemişin, tatlıya göre daha sağlıklı bir alternatif olduğunu ekledi. Yalnız 1 porsiyon meyvenin 60 kalori, 10 adet bademin 45 kalori olduğunu da belirtti.

Yılın ilk günü ne yenmeli?

Güne bol su içerek başlanılabileceğini yeni yılın ilk gününe sağlıklı bir başlangıç için yine kahvaltı öğününü atlamamak gerektiğini söyleyen Gündüz, yulaf, süt ile hafif bir kahvaltı tercih edilebileceğini söyledi.

Gündüz, günün geri kalanı için yine ana ve ara öğünleri atlamadan hafif seçimler öneriyor:

"Zeytinyağlı sebze yemeği, salata, ayran, tam buğday ekmeği öğlen için hem dengeleyici hem de sağlıklı bir alternatif.Ara öğünlerinizde ise, meyve tüketmeye özen gösterin. Böylece hem yorgunluğunuzu atın hem de bağışıklık sisteminizi güçlendirin. Gün içinde papatya, rezene, yeşil çay gibi bitki çayları da tüketebilirsiniz."
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Silivri'de bir caminin minaresi uçtu
Biga'da öğrenciler zehirlendi
Milas OSB Yönetimi, Kaymakam Eren Arslan'ı ziyaret etti
Mide küçültme ameliyatıyla 132 kilo verdi
Kaymakam Polat, giyim atölyesinde incelemelerde bulundu
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Selahattin Demirtaş'ın istediği oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üzülerek söylüyorum...
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Erdoğan'dan Şener Şen'e sinema ödülü! Sosyal medyadan linç girişimi
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Başkent Ankara ve 7 ilde okullara kar tatili
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Şam'da Rus Büyükelçiliği'ne havan topu isabet etti
Esad için bomba iddia!
Esad için bomba iddia!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
Silivri'de bir caminin minaresi uçtu
Silivri'de bir caminin minaresi uçtu
Biga'da öğrenciler zehirlendi
Biga'da öğrenciler zehirlendi
Milas OSB Yönetimi, Kaymakam Eren Arslan'ı ziyaret etti
Milas OSB Yönetimi, Kaymakam Eren Arslan'ı ziyaret etti
Mide küçültme ameliyatıyla 132 kilo verdi
Mide küçültme ameliyatıyla 132 kilo verdi
Kaymakam Polat, giyim atölyesinde incelemelerde bulundu
Kaymakam Polat, giyim atölyesinde incelemelerde bulundu
Adliye personeli tutuklu 4 sanığa 'FETÖ üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Adliye personeli tutuklu 4 sanığa 'FETÖ üyesi olma' suçundan ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi
Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin yetenekli sporcuları seçti
Eski Milli Futbolcu Oğuz Çetin yetenekli sporcuları seçti
Kar, Kütahya'da hayatı felç etti
Kar, Kütahya'da hayatı felç etti
'Ne varsa Manavgat'ta var' fuarı açılıyor
'Ne varsa Manavgat'ta var' fuarı açılıyor
Müslüman ve Hristiyan din adamları Türkiye için dua etti
Müslüman ve Hristiyan din adamları Türkiye için dua etti
Besni'de çocuklar artık üşümeyecek
Besni'de çocuklar artık üşümeyecek

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English