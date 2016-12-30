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Yeni yılda havalar ısınıyor
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Yeni yılda havalar ısınıyor

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının Pazar gününden başlayarak önümüzdeki hafta sonuna kadar artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, hava sıcaklığının Pazar gününden başlayarak önümüzdeki hafta sonuna kadar artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiğini duyurdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin Ve Uyarı Merkezi'nden (BTUM) yapılan açıklamada, "Bölgemizde(Orta Karadeniz) halen devam eden yağışların yarın da (Cumartesi) etkili olduktan sonra bölgemizi terk etmesi beklenmektedir. Cumartesi günü görülecek yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Yılbaşı gecesi sadece Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu çevrelerinin yağışlı, diğer illerin ise bulutlu geçeceği beklenmektedir. Yağışların kıyılarda yağmur iç kesimlerinde karla karışık yağmur yükseklerinde ise kar şeklinde olacağı bekleniyor. Yeni yılla birlikte önümüzdeki hafta boyunca bölge genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığının Pazar gününden başlayarak önümüzdeki hafta sonuna kadar artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Önümüzdeki hafta boyunca rüzgarların genellikle güney ve güneybatı (lodos) yönlerden eseceği beklendiğinden soba ve baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması tavsiye edilmektedir" denildi.
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