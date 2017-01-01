01.01.2017 12:11 Yeni yıla lapa lapa kar yağışı altında halaylarla girdiler

Hakkarili bazı gençler, lapa lapa kar yağışı altında halaylar çekerek 2016'ya veda etti. Hakkarili bazı gençler, lapa lapa kar yağışı altında halaylar çekerek 2016'ya veda etti.



Hakkari'de bazı gençler, 2017 yılına halaylar çekerek girdi. Lapa lapa kar yağışına rağmen şehrin en işlek caddeleri olan Cumhuriyet Caddesi üzerinde toplanan bazı gençler, burada şarkılar söyleyip halay çekerek yeni yıla girdiler. Kar yağışı ve soğuk havaya rağmen bir süre halay çeken gençler, yeni yılın barış, huzur, sağlıkla geçmesini ve savaşın son bulması dilediğinde bulundular.



Çarşı merkezi başta olmak üzere bazı noktalarda ise, arka arkaya havai fişek gösterisi yapıldı.



Güvenlik güçleri ise, zırhlı araçlar eşliğinde çarşı merkezinin değişik noktalarında yoğun güvenlik önlemleri aldılar.

