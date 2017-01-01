01.01.2017 02:41 Yeni yıla havalimanında girdiler

Atatürk Havalimanı'nda yeni yıla girmek zorunda kalan yabancı yolcular, 2017'yi ıslık ve alkışlarla karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda 2016 yılının son yolcusu Erkin Tekel ve Sabriye Tekel olurken 2017 yılının ilk yolcusu ise Ahad Mansur oldu. Atatürk Havalimanı'nda yeni yıla girmek zorunda kalan yabancı yolcular, 2017'yi ıslık ve alkışlarla karşıladı. Atatürk Havalimanı'nda 2016 yılının son yolcusu Erkin Tekel ve Sabriye Tekel olurken 2017 yılının ilk yolcusu ise Ahad Mansur oldu.

Atatürk Havalimanı'ndaki yabancı yolcular yeni yılı kafelerde ıslık ve alkışlarla kutladı. Bazı yolcular kutlama yerine koltuklarda uyumayı tercih etti.

Güney Afrika'ya gitmek için Atatürk Havalimanı'na gelen ve 2016 yılının son yolcusu olan Erkin Tekel, "Orada geçici görevle yaşıyoruz. Bir buçuk yıl daha orada yaşayacağız. Yılbaşı izni için gelmiştik. Şimdi tekrar Güney Afrika'ya dönüyoruz. Yeni yıla havalimanında pasaport kuyruğunda girdik. Erken geçmeyi umuyorduk. Yeni yıla lonc'da girmeyi düşünüyorduk ama biraz geciktik. Oda değişik bir tecrübe oldu" dedi.

İzmir'den geldiklerini söyleyen Sabriye Tekel ise, "Herkese barış dolu mutluluk dolu bir 2017 diliyorum. 2016'da yaşanan üzücü hiçbir şeyin yaşanmamasını diliyorum ülkemiz adına, insanlarımız adına" şeklinde konuştu.

2017 yılının ilk yolcusu Ahad Mansur da, "Uçakta idik. Almanya'dan İstanbul'a geldik. Uçakta kutladık. Uçakta anons yapıldı. Çok güzeldi. THY ikramda bulundu" şeklinde konuştu.



