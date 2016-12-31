31.12.2016 23:22 Yeni yıla görev başında giren asker ve polise moral ziyareti

Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ile birlikte yeni yıla saatler kala üst bölgesindeki mevzide nöbet tutan askere moral ziyaretinde bulundu. Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay ile birlikte yeni yıla saatler kala üst bölgesindeki mevzide nöbet tutan askere moral ziyaretinde bulundu.



İlk ziyaret Cumhuriyet Caddesi'ndeki polis merkezine yapıldı. Polisle tokalaşarak yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz ve beraberindekiler daha sonra polis merkezine geçerek alınan güvenlik önlemleri hakkında yetkililerden bilgi aldı. Vali Tutulmaz ve beraberindeki daha sonra Şeyh Teyyar mevkii üst bölgesini ziyaret ederek, elleri tetikte mevzide nöbet tutan asker ve özel harekat polisinin yeni yılını kutladı.



Vali tankın üstüne çıktı



Uzun namlulu silahın gece görüş dürbününde gözetleme yapan Vali Tutulmaz, daha sonra tankın üstüne çıkarak askerle sohbet etti. Tüm Siirt halkının yeni yılını kutlayan Vali Tutulmaz, asker ve polise moral desteğinde bulunmak için yeni yılda kendilerini ziyaret ettiklerini söyledi. Tutulmaz, "Yılbaşı dolayısıyla ilimizin güvenliğinden sorumlu güvenlik güçlerini ziyaret ediyoruz. Az önce karakolu ziyaret ettik, şimdi de şehre hakim tepede bulunan güvenlik güçlerimizi ziyaret ederek yeni yılda sağlıklı bir ömür dileğinde bulunmak için buraya geldim. İnşallah kazasız belasız herhangi bir olumsuzluğa meydan vermeden bir yeni yıl olur. Öncelikle ilimiz sonra ülkemiz ve dünya için sağlıklı ve huzurlu bir yeni yıl diliyoruz" dedi.



Yetkililer, daha sonra Siirt devlet hastanesini ziyaret ederek hastalara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

