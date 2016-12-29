29.12.2016 13:20 Yeni yıla girerken tüm çocukların yüzü gülsün diye

Vos 26 Yardım Gönüllüleri Grubu, 2016 yılının son sosyal sorumluluk projesi için tüm hazırlıklarını tamamlandı. Vos 26 Yardım Gönüllüleri Grubu, 2016 yılının son sosyal sorumluluk projesi için tüm hazırlıklarını tamamlandı.



Yeni yıla girerken Tüm Çocukların Yüzü Gülsün projesi ile yüzlerce hediye dağıtımı yapacak olan grup üyeleri, tüm yardımseverlere teşekkür ettiler. Grup Başkanı Murat Özdemir, yaptığı açıklamada, "Yeni yıla girilirken eski yılın son saatlerini ve yeni yılın ilk saatlerini insanlar mutlu bir şekilde geçirmek ister. Bizler de çocukların 2016'ya mutlu veda etmeleri ve yeni yılı mutlu bir şekilde karşılamaları için minik sürprizler hazırladık. Bu hazırlık aşamasında tabii ki yalnız değildik. En kapsamlı desteği sağlayan Mithatpaşa İlköğretim Okulu Müdürü Muhittin Mot'a, Okul Aile Birliği Başkanı Şerife Zeren Göbeş'e, Burcu Öğretir ve Dilek Yeni Kale Yafay öğretmenlerine, tüm öğrencilere, Hanımeli sokağına ve tüm yardımseverlere desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Umarız ki 2017 yılında tüm çocuklar mutlu olur" dedi.

