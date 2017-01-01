01.01.2017 00:32 Yeni yıla denizde Türk bayrağı açarak girdiler

Antalya'da kendilerini 'Yaz Kış Denize Girenler' olarak adlandıran bir grup, bu yıl da geleneği bozmayarak yeni yılı Konyaaltı Sahili'nden denize girerek karşıladı. Antalya'da kendilerini "Yaz Kış Denize Girenler" olarak adlandıran bir grup, bu yıl da geleneği bozmayarak yeni yılı Konyaaltı Sahili'nden denize girerek karşıladı.



Antalya'da çeşitli meslek kuruluşlarına mensup ve emeklilerin oluşturduğu '365 gün denize girenler' grubu 2017'ye dakikalar kala Konyaaltı Plajı'nda bir araya geldi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk bayraklarıyla, plajda ateş yakarak şarkılar eşliğinde eğlenen yaklaşık 20 kişilik grup, ısınma hareketlerinin ardından Türk bayrağı ile yeni yıl pozu verdi. Saatlerin 00.00'ı göstermesiyle grup, havai fişekler eşliğinde kendilerini Akdeniz'in serin sularına bıraktı. Hava sıcaklığının 6 derece ölçüldüğü Antalya'da grup, 18 derecelik deniz suyunda bir süre yüzdükten sonra çıktı.



Denize girenlerden Abdullah Kurt, her sabah olduğu gibi bugünde gece denize girdiklerini belirterek, "Yeni yılda vatanımıza, milletimize zarar gelmesin. 2017 memleketimize tüm İslam alemine hayırlara vesile olsun. Deniz suyu sıcaklığı 18 derece harika" dedi.



Nail Kamacı ise 2017 yılının Türkiye'ye barış ve mutluluk getirmesini diledi.



Grubun küçük üyelerinden Doğukan Sakaya ise 3 yıldır yılbaşında denize girdiğini belirterek, 2017 yılının Türkiye adına güzel bir yıl olmasını diledi.

