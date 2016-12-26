26.12.2016 17:42 Yeni yıl öncesi kaçak içki ve sigara operasyonu

Adana'da polis ekiplerinin yeni yıl öncesi yaptığı operasyonlarda 1 milyon 962 bin lira değerinde bandrolsüz sigara, satışa hazır kaçak içki ve içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi. Adana'da polis ekiplerinin yeni yıl öncesi yaptığı operasyonlarda 1 milyon 962 bin lira değerinde bandrolsüz sigara, satışa hazır kaçak içki ve içki yapımında kullanılan çok miktarda malzeme ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince kaçakçılık suçu işleyen suç örgütleri ve suçlulara yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 23-26 Aralık tarihleri arasında kent genelinde 6 ayrı operasyon düzenlendi.

Yeni yıla günler kala yapılan operasyonlarda 133 bin paket kaçak sigara, bin 500 adet satışa hazır kaçak içki, bin 100 adet çeşitli ebatlarda boş şişe, 5 bin adet çeşitli markalara ait içki etiketi, 60 litre etil alkol ve bin 500 adet çeşitli markalara ait içki kapağı ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlem yapılırken, mahkemeye sevk edilen 2 kişi tutuklanarak ceza evine gönderildi. Öte yandan, bir aracın da tescil kayıtlarına şerh konuldu. Operasyonlar neticesinde 1 milyon 962 bin liralık haksız kazanç ve vergi kaybının engellendiği bildirildi.



