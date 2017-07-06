Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 'Dünyamız hâlihazırda dijitale evrilmiş bir dünyadır. Biz bu dünyanın, bu evrimin, bu durdurulamaz sürecin ve bu kesin gerçekliğin gerisinde kalamayız. Açıkça ifade etmek isterim ki; endüstri 4.0 gerçeğinin gerisine düşmek, bu yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksümüz yok' dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Dünyamız hâlihazırda dijitale evrilmiş bir dünyadır. Biz bu dünyanın, bu evrimin, bu durdurulamaz sürecin ve bu kesin gerçekliğin gerisinde kalamayız. Açıkça ifade etmek isterim ki; endüstri 4.0 gerçeğinin gerisine düşmek, bu yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksümüz yok" dedi.

Vodafone Türkiye'nin ana sponsorluğunda düzenlenen ve Türk iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getiren CEO Club toplantıları 'Endüstri 4.0 Zirvesi' ile devam etti. İstanbul Levent'te gerçekleşen zirveye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Vodafone Türkiye Kurumsal Pazarlama Direktörü Onur Kargılı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Balkır ve iş dünyasının birçok önemli ismi katıldı.

Zirvede konuşan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'nin dijitale evrilmiş bir dünyada, yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksünün olmadığını belirterek, "Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde en yüksek ciroya sahip olan 500 kurumun yarıdan fazlası, 2000 yılından sonra, yani son 15-20 yıl içinde kaybolup gitmiştir. Bunun nedeni dijital evrime, değişime ayak uyduramamış olmalarıdır. Buradan açıkça görüyoruz ki; dünyamız hâlihazırda dijitale evrilmiş bir dünyadır. Biz bu dünyanın, bu evrimin, bu durdurulamaz sürecin ve bu kesin gerçekliğin gerisinde kalamayız. Açıkça ifade etmek isterim ki; endüstri 4.0 gerçeğinin gerisine düşmek, bu yeni üretim devrimini ıskalamak gibi bir lüksümüz yok. Bildiğiniz gibi bütün dünyada, dünyanın her tarafında çok ciddi güvenlik sorunları yaşıyoruz. Terörizm adeta insanlığı tehdit ediyor ve biz böyle bir süreç yaşıyoruz. Bin türlü bela ile aynı anda baş etmek durumundayız. Birçok cephede çetin bir mücadeleyi elbette sonuna kadar yürütmeye devam edeceğiz. Fakat bunların hiçbiri endüstri cephesinde ve üretim savaşında bizi asla geride bırakamaz, bırakmamalıdır" diye konuştu.



"YENİ SANAYİ DEVRİMİNE ENTEGRASYON KONUSUNDA TÜRKİYE'NİN KENDİNE OLAN GÜVENİ TAMDIR"

Türkiye'nin işletmeleriyle, mühendisleriyle, girişimcileriyle, bilim insanlarıyla, üniversiteleriyle yeni sürecin aktif yönlendiricilerinden biri olacağını vurgulayan Bakan Özlü, yeni sanayi devrimine entegrasyon konusunda Türkiye'nin kendine olan güveninin tam olduğunu söyledi. Bakan Özlü, "Bu sanayi devrimini bulunduğumuz coğrafyada birileri yapacaksa, bu ülke emin olunuz sadece Türkiye'dir. Yalnızca Ortadoğu değil, tüm Avrasya'da bu konunun öncülüğünü yapacak tek ülke Türkiye'dir. Çünkü bahsettiğim bu geniş coğrafyada serbest girişimi, Gümrük Birliği'ni, batı ile entegre ekonomiyi ve girişimciliği içselleştirmiş bir başka ülke daha yoktur. Binlerce yıl önce tarım devrimi bizim topraklarımızda, Anadolu'da başladı. Şimdi bu topraklarda neden yeni bir destan yazmayalım veya neden bu destanın en dikkat çekici aktörlerinden biri olmayalım? Ben kesinlikle inanıyorum ki; Türkiye işletmeleriyle, mühendisleriyle, girişimcileriyle, bilim insanlarıyla, üniversiteleriyle birlikte bu süreci takip etmekle kalmayacak, aksine bu sürecin aktif yönlendiricilerinden biri olacaktır. Bunun için Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tam bir eşgüdüm içinde ciddi çalışmalar yapmaktadır. Bakanlığımız öncülüğünde kurulan 'Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu' 2017 yılı ocak ayından itibaren faaliyetlerine başlamıştır. Bu platformda kamu kurumu temsilcileri, iş dünyası temsilcileri, STK'lar, üniversiteler, araştırma kurumları ve bağımsız uzmanlar yer almaktadır. Platform; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın başkanlığında, TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TTGV başkanlarının üyesi olduğu icra kurulundan oluşmaktadır" ifadelerini kullandı.



"BU BÜYÜK HEDEFİN ÖNCÜLÜĞÜNÜ YAPMAYA HAZIRIZ"

Hükümet ve bakanlık olarak isteyenlere ve hazır olanlara her türlü desteği vermeye hazır olduklarının altını çizen Bakan Özlü, "Hükümetimizin ve Bakanlığımızın hazırladığı paketlerde, kanunlarda ve düzenlemelerde sanayicimize samimiyetle şunu söylüyoruz: siz isteyin, siz inanın, siz hazır olun; biz yapalım, birlikte yapalım, birlikte başaralım. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bunun için vardır. 81 ildeki müdürlüklerimizle, binlerce uzmanımızla, TÜBİTAK'la, TSE ile, Türk Patent Enstitüsü ile, KOSGEB ile birlikte Türk sanayi devriminin hizmetindeyiz. Bu büyük hedefin öncülüğünü yapmaya hazırız" diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Rıfat Fırat - Ahmet Yüceer/İHA)