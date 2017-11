17.11.2017 16:19 Yeni Türkü rüzgarı Esenler'i sardı

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğünün Hakan Dedeler moderatörlüğündeki "Müzikli Söyleşi" programı, 40. sanat yılını kutlayan Yeni Türkü grubunu ağırladı. Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen programda Yeni Türkü grubunun kurulma serüveni ve grupla özdeşleşen özgün müziklerinin nasıl ortaya çıktığıyla ilgili keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. 40'ıncı sanat yılını kutlayan grubun kurucu üyelerinden Derya Köroğlu, grubun 1979 yılında çıkan ilk albümünün öncesinde on yıllık bir emek olduğundan bahsederek, "Biz grup kavramına önem veren insanlardık. Şarkıcının tek başına çıkıp başkası tarafından oluşturulan eserleri söylemesindense, eserin her şeyini kendisi yapan kişiler olmayı daha çok önemsiyoruz. Bu düşünce de grup kavramını bizde yüceltti. Sadece bestelere söz yazamıyorduk, o yüzden ilk albümümüz değerli şairlerin şiirlerinden oluşuyordu. Grubumuza ismini veren değerli dostumuz şair Yaşar Miraç'tır. O zaman kimse anlamamıştı. Yeni türküler söylüyorduk, bir nevi kent ozanlığı yapmıştık" dedi.



"SABAH İŞ, AKŞAM MÜZİK ÇOK ZORDU"

Müziğe profesyonel olarak başlama hikâyelerini de paylaşan Köroğlu, "Grubun ilk kurulduğu dönemler gençlik hareketlerinin bütün dünyada çok yaygın ve etkin olduğu dönemlerdi. Müzik ticari bir şey değildi, o dönemin müzikleri ve grupları aşkın ve dünyayı değiştirebilmenin simgesiydi. Müzik, aynı ruhu paylaşmak demekti. Dolayısıyla ticari misyonumuz yoktu, samimi bir şekilde ortaya çıktık. İlk on yıl bunu yapabildik ama sonra bunu mesleğimiz haline getirmemiz gerekti. Sabah işe gidip akşam müzik yapmak çok zordu. Mecburen profesyonelleşmemiz gerekiyordu, yoksa devam edemezdik" dedi.



KLASİK KEMENÇE VE TAMBUR GENÇLERİN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Gençlerin klasik kemençe ve tambur gibi enstrümanlarla Türk sanat müziğinden sonra Yeni Türkü'yle tanıştıklarını söyleyen grup üyesi Furkan Bilgi, "Yeni Türkü bu ilk denemelerle, kullandığı enstrümanlarla kendine ait bir müzik geliştirdi ve özellikle gençlerin ilgisini çekti" dedi.

Hem yepyeni şarkıları hem de klasikleşmiş sevilen repertuvarı ile dinleyenlerine keyifli anlar yaşatan Yeni Türkü, "Sezenler Olmuş", "Fırtına", "Rüzgâr", " Başka Türlü Bir Şey" ve "Aşk Yeniden" şarkılarını seslendirdi. "Destina" şarkısıyla konseri sonlandıran Yeni Türkü'ye genç yaşlı her yaştan Esenlerli hep bir ağızdan eşlik etti.