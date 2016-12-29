29.12.2016 16:24 Yeni tarifeye uymayan berberlere 2 bin 808 lira para cezası

Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, 6 yıl aradan sonra fiyat tarifesine zam yaptıklarını belirterek, tarifeye 2 kez uymayan berberlere 2 asgari ücret miktarı toplam 2 bin 808 lira para cezası keseceklerini söyledi. Samsun Berberler Odası Başkanı Zabit Pilan, 6 yıl aradan sonra fiyat tarifesine zam yaptıklarını belirterek, tarifeye 2 kez uymayan berberlere 2 asgari ücret miktarı toplam 2 bin 808 lira para cezası keseceklerini söyledi.



Samsun'da berberler yeni yıla zamlı tarife ile girecekler. Konu hakkında önemli açıklamalarda bulunan Pilan, "6 yıldır fiyat tarife çıkarmamıştık. Eski tarifeyle devam ediyorduk. Yeni çıkardığımız tarife de çok zamlı bir tarife değil. Tıraş olan vatandaşlarımızın fiyatları bilmesi ve fiyatların resmileşmesi için yasal tarife kullanma zorunluluğu olduğundan tarifeyi perçinleştirdik. Böylece vatandaşlar berberlere girdiğinde en azından ne kadar ücret ödeyeceklerini bilecek. Yeni tarifeyi 3 bin olan berbercimizden yeterli sayıda olanına imzalattık. Yeni yıla resmi tarifeyle gireceğiz. Bu tarifeden fazla veya daha düşük fiyat uygulayan berberlere cezai işlem uygulayacağız. Tarifeye uymayan berberlere ilk seferde 1 asgari ücret, 2. defa tarifeye uymayan berberlere ise 2 asgari maaş tutarında cezai işlem uygulayacağız" dedi.



Yeni fiyat tarifesi şu şekilde



1. sınıf saç-sakal yıkamalı tıraş 35 lira, saç yıkamalı tıraş 30, saç-sakal tıraşı 25, saç tıraşı 20, sakal tıraşı 10, cilt bakımı 20, saç boyama 50, damat tıraşı 150 lira olarak sıralanıyor. Başkan Pilan, vatandaşları tarifeye uymayan berberleri odaya şikayet etmeleri konusunda uyardı.

