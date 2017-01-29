Yeni stattaki ilk gol Castillo'dan geldi

Trabzonspor'un Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Arena'daki ilk golünü Castillo attı.

Trabzonspor'un Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Arena'daki ilk golünü Castillo attı.

Spor Toto Süper Ligi'nin 19. haftasında Trabzonspor, yeni stadı Şenol Güneş Kompleksi Medical Park Arena'daki ilk maçında Gaziantepspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısını bordo-mavililerin 2-0'lık üstünlüğü ile sonra erdi. Yeni stattaki ilk golü ise Castillo attı.



MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Muhammed İldiz'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Onur, topu kornere çeldi.

15. dakikada Olcan Şahan'ın ceza sahası içine gönderdiği topu N'Doye, Castillo'nun önüne bıraktı. Castillo'nun vuruşunda ise meşin yuvarlak ağalarla buluştu. 1-0

27. dakikada Castillo'nun derinlemesine pasında ceza sahası içindeki Olcay topu Yusuf'a çıkardı. Meşin yuvarlağı önüne alan Yusuf, düzgün bir vuruşla topu ağalarla buluşturdu. 2-0

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Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Ümit Öztürk xx, İsmail Şencan xx, Osman Gökhan Bilir xx

Trabzonspor: Onur xx, Pereira xx, Uğur xx, Durica xx, Mas xx, Okay xx, Onanzi xx, Yusuf Yazıcı xxx, Olcay Şahan xxx, Castillo xxx, N'Doye xx

Yedekler: Esteban, Zeki Yavru, Medjani, Mustafa Akbaş, Rodellega, Yusuf Erdoğan, Aytaç Kara

Teknik Direktör : Ersun Yanal

Gaziantepspor: Paulo Victor x, Barış x, Elyasa x, Wallace Reis x, Pedroso x, Abdulkadir x, Muhammed İldiz x, Doğanay Kılıç x, Kangwa x, Sefa Yılmaz x, Nabil Ghilas x

Yedekler: Gökhan, Orkan, Muhammet Demir, Gonzalez, İlhan Parlak, Musa Nizam, Daniel Kolar

Teknik Direktör: Bülent Uygun

Goller: Castillo (dk. 15) Yusuf Yazacı (dk. 27) (Trabzonspor)

Sarı kart: Onazi (Trabzonspor)

(Gökmen Şahin / İHA)