'Yeni sistemle milletin cebine giren para artacak'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, yeni hükümet sistemi ile beraber ekonomik refahın ve milletin cebine giren paranın artacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Bülent Gedikli, yeni hükümet sistemi ile beraber ekonomik refahın ve milletin cebine giren paranın artacağını söyledi.

16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Gedikli, 16 Nisan referandumunun bir demokrasi şöleni olacağını belirterek, "15 yıllık kazanımlarımızı tescil edeceğimiz bir gün olacak" dedi. Yeni hükümet sistemi ile ekonomide önemli derecede iyileşmeler olacağının altını çizen Gedikli, "Bu yeni sistemle beraber ekonomik refah artacak, ekonomik büyüme olacak ve halkımızın cebine giren para artacak. Milletin cebine giren para artacak" açıklamasında bulundu.



"KURU GÜRÜLTÜ ÇIKARTARAK GERÇEK SESLERİ BASTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Geçmişe bakıldığında bu zamana kadarki darbe girişimlerinden, kriz çıkarma çabalarından demokrasinin güçlenerek çıktığını ve bunun en son örneğinin 15 Temmuz'da yaşandığını kaydeden Gedikli, "Rejim değişiyor, Türkiye bölünüyor, diktatörlük geliyor gibi yalan ve safsata üzerine kurulu bir yaklaşım oluşturuyor. Aslında Gezi olaylarındaki çanak çömlek çalma olayı gibi bu, kuru gürültü çıkartarak gerçek sesleri bastırmaya çalışıyorlar. Muhalefetin bugüne kadarki yaklaşımları böyle oldu. Bunu kuzu postuna bürünmüş kurtlar vasıtasıyla yapıyorlar. Değişik argümanlar kullanmaya başladılar, ben buna kurnaz tilki taktiği diyorum. 'Sayın Cumhurbaşkanımızı çok sevdiğimiz için hayır diyelim' gibi, 'Evet dersek AK Parti seçmeni bundan mağdur olur' gibi argümanlar kullanmaya başladılar. Bunlar kurnaz tilki gibi ama milletimiz bunun ne manaya geldiğini biliyor. Bu söylenilenlerin hepsi baştan aşağı yalan" diye konuştu.



"VESAYET REJİMİNİ DESTEKLEYEN HERKESİN BİR ARADA OLDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kandil'in de "hayır" diyeceği, kişinin sevdiği ile birlikte olacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Gedikli, "Kişi sevdiği ile beraberdir. Hayır cephesine baktığımız zaman Gezi'nin izlerini görmemek mümkün değil, 17-25 Aralık darbe girişiminin izlerini görmemek mümkün değil. Hayır cephesini analiz ettiğimiz zaman bütün bu girişimlerin arkasında olan, vesayet rejimini destekleyen herkesin bir arada olduğunu görüyoruz. Şimdi diyorlar ki '16 Nisan gibi milletin egemenliği elinden alınacak' gibi CHP sözcülerinin ortaya koyduğu yaklaşımlar var. Böyle bir şey olabilir mi? Parlamenter vesayet dönemi bitiyor. Vesayet rejimi bitmiş oluyor. Şuanda bağırıp çağıranlar da, hayır cephesinde buluşanlar da bu vesayet rejiminin bekçileri ve onun arkasındaki üst akıl" şeklinde konuştu.

Parlamentoda denetim mekanizmasının işleyeceğini, güvenoyunu artık milletin vereceğini belirten Gedikli, halkın kendi egemenliğine sahip çıktığını kaydetti. "1970'li, 90'lı yıllarda biz bunları yaşadık, laik diktatörleri o zaman gördük biz" diyen Gedikli, diktatörlük yaklaşımlarını, darbe girişimlerini milletin o yıllarda yaşadığını, bu sistemle bütün bunlara son verildiğini belirtti. Tek başlı bir yönetim olacağını ve halkın seçtiği bir cumhurbaşkanı olacağını kaydeden Gedikli, bürokratik etkinliğin artacağını kaydederek, "Bugüne kadar bürokrasinin yaklaşımlarından dolayı çok sıkıntı yaşadık. Tek başlı yönetim, yürütmenin tek elde toplanması etkinliği ve hızlı karar almayı sağlayacak" dedi.



"EKONOMİK BÜYÜME OLACAK VE HALKIMIZIN CEBİNE GİREN PARA ARTACAK"

16 Nisan'dan sonra Türkiye'nin ekonomisinin ne durumda olacağını anlatan Bülent Gedikli, "Bu yeni sistemle beraber ekonomik refah artacak, ekonomik büyüme olacak ve halkımızın cebine giren para artacak. Milletin cebine giren para artacak. Varlık Fonu bunun önemli örneklerinden birisi. Adeta yürüyen merdivenle çıkar gibi ekonomide basamakları çıkacağız. Gerçi CHP yürüyen merdivenlerde tersine gidiyor ama. Muhalefet cephesinde, hayır cephesinde yer alanlar ekonomiyi sadece kitaplardan biliyorlar, sahayı tanımıyorlar, milletimizi tanımıyorlar. Biz sahayı çok iyi biliyoruz. Varlık Fonu olsun, diğer mekanizmalar olsun, ekonomide atacağımız diğer adımlar yokluk değil, tokluk anlamına gelecek. Bu yeni hükümet modeli ile beraber hem 2023 hedeflerimize hem de Türkiye için düşündüğümüz diğer hedeflere hızlı ve etkin bir şekilde ulaşacağız. Bunun da temel sebebi vesayet rejiminin tasfiye ediliyor olması" diye konuştu.

(Derya Yetim / İHA)