11.02.2017 20:08 'Yeni sistemle CHP, aşırı ucu bırakacak'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, 'Bu yeni sistemin CHP'ye de faydası olacak. CHP'de aşırı uç, bu milleti gütmek isteyen bu milleti beğenmeyen CHP o ucu bırakacak. O CHP o uçtan kurtulacak ortaya gelecek' dedi. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu yeni sistemin CHP'ye de faydası olacak. CHP'de aşırı uç, bu milleti gütmek isteyen bu milleti beğenmeyen CHP o ucu bırakacak. O CHP o uçtan kurtulacak ortaya gelecek" dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Isparta'da partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak üzere Isparta'ya geldi. Bakan Zeybekci, Isparta'da referandum vurgusu yaptı. Yeni anayasa meselesinin AK Parti'nin değil milletin meselesi olduğunu kaydeden Zeybekci, "Tüm partilerin meselesidir. Bu milletin mensubuyum diyen herkesin meselesidir. Biz yeni bir sistem diyoruz. Siz niye karşı çıkıyorsunuz cek cak, ancak diyorlar. Bunun anlamı nedir biliyor musunuz? Bizim kendimizden umudumuz yok. Biz yüzde 51'i göremeyiz ondan karşı çıkıyoruz diyorlar. Türkiye'nin yüzde 75'i milliyetçi, muhafazakar, sağ. Sen kalkmışsın böyle bir sistemde Türkiye'de siyaseti normalleştiriyorsun, ayrı uçta durmaktansa belli bir merkezde milli bir menfaate topluyorsun. Topladın ötekiler ne olacak. Kendinden umudu yok. 100 sene boyuca bu memlekette CHP iktidara gelemez onu görüyorlar. Laf olsun diye söylemiyoruz bunu. Önümüzdeki 10 yıllık nesile baktığımızda yine milliyetçi, muhafazakar sağ kesim ortada. Bu yeni sistemin CHP'ye de faydası olacak. CHP'de aşırı uç, bu milleti gütmek isteyen bu milleti beğenmeyen CHP o ucu bırakacak. O CHP o uçtan kurtulacak ortaya gelecek. Bu bir 10-15 sene alacak. Böyle uçlarda, farklılıklarda yer arayan Kemal Kılıçdaroğlu gibi liderlerden ve genel başkanlardan kurtulacak. 18 yaş diyoruz. Kime ne zararı var. Ona takmışlar. Bayanlara büyük haksızlık yapılıyor. 18 yaşındaki kızımız Meclise gelemez öyle mi? Gelsin milletin evlatları Meclis'e. Seçme hakkı var da seçilme hakkı olmaz mı? Bu tekerlek tümsekte bu tekerlek tümseği geçerse bu milleti kimse tutamaz" dedi.

"16 Nisan yeni bir 15 Temmuz'dur. 15 Temmuz gecesi gece saat 11'de dolu gibi üzerimize kurşun yağarken biz oradaydık" diyen Zeybekci, "Bu milletin evlatlarını tanklarla ezerlerken, biz de Meclise girmeye çalışırken üzerimize kurşun gibi yağmur yağdırdılar. Biz de milletin duruşu arkasında Meclisin vekilleri burada demek için oradaydık. Aynı bilinç ve şuurla 16 Nisan gününe kadar sandık başına sen gitmezsen kimse gitmeyecek, kimse beklemeyecek. Bu Isparta'nın önüne gelmiş altın fırsattı. Burada elde edeceğiniz oran Isparta'nın siyasetteki oranı olacak, değerlendirmesi olacak. Bu fırsatı da değerlendirin. 16 Nisan'da tekerliğin tümseği geçtiği muasır medeniyet yolunda herkesin koştuğu bir gün olacak inşallah" diye konuştu.



"Mehmetçik en büyük ihanet planlarını bozmak için orada"

Milletin yine işbaşında olduğunu çünkü her şeyin millete ait olduğunu belirten Bakan Zeybekci, "Biz bu milleti yönetmeye gelmedik. Hizmet etmeyi Cenab-ı Allah'ın verdiği şeref olarak kabul edip hizmet etmeye geldik. Başka bir gayemiz yok. Çünkü bu millete ancak hizmet edilir. Bu millet 3 bin yıldan eri bir kere bile teslim olmamış. Sadece Balkanlar'da 2 milyon şehit vermişiz. Serbest Bölgeler kanunu görüşmesinde bir CHP milletvekili El Bab'da şehitlere benim kınalı kuzlarıma bu ülkeyi her türlü terörist saldırıya karşı korumak, dünyanı en büyük ihanet planlarını bozmak için gidip orada olan Mehmetçiklerime 'onlar şehit değil' dedi. 'Onların orada ne işi' var dedi. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Onlar anlayamaz. Onlar bu ülkeye karşı oynanan oyunları anlayamaz. Onlar 15 Temmuzu anlayamazlar. 15 Temmuz Türkiye'yi güneyden saranların hadi siz de yapın diyerek talimat verdikleri ihanettir. Bugün benim Mehmetçiğim kim bayrağımıza yan gözle baktıysa onun tepesindedir. Dünyanın neresinde olursa olsun. Bazılarının gönül bağı, akılları,gözleri, kulakları kapalı. Şu andaki sistemle Cumhurbaşkanı istemese bakan müsteşar atanamaz. Isparta Milli Eğitim Müdürü de atanamaz. Bu kadar yetkisi var. Bu 18 maddelik değişiklikle Cumhurbaşkanını isterse milletvekilleri Yüce Divana gönderip her türlü hesabı sorabiliyor. Şimdi sadece TBMM kanun yapabiliyor" dedi.



"Bu memleketin bankalarını kapatma şartı koymuşlar"

2001 yılında bu ülkenin Başbakanı'nın çıkıp 'Cumhurbaşkanı toplantıda bana Anayasa kitapçığı atıp hakaret etti' dedi. Bu sözlerden sonra bu memleket yüzde 1000 faiz gördü. Kim ödüyor bunu? Biz ödüyoruz. 2002 yılında Türkiye'de toplanan 100 liralık verginin 87'lirası faize tefeye gidiyordu. Millet 3 Kasım 2002'de yeter söz milletin dediği andan itibaren bu memleket nereden nereye geldi? Bugün Türkiye'de toplana 100 liralık verginin 11 lirası faize gidiyor da Tayyip Erdoğan bize demediğini bırakmıyor. 'Faizle ilgili Hükümetle aynı görüşte değilim' diyor. Doğru söylüyor. Milletten aldığımız o verginin 100 liranın tamamını milletin ihtiyaçları için harcayıncaya kadar mücadelemiz sürecek. Onlar faiz olsun istiyorlar. Bu memlekette güçlü iktidar olmasın istiyorlar. Koalisyon olsun iki üç parti olsun istiyorlar. Onlar devleti bankalarını paylaşsınlar. Bakanlıkları paylaşsınlar ve kendi yandaşlarına peşkeş çeksinler. Öyle bir tezgah kurmuşlar ki, Dünya Bankası 'size öyle bir Ekonomi Bakanı göndereceğiz ki eğer bakan evet demezse 10 bin lira bile Isparta'ya göndermeyeceksiniz' diyor. Bu memlekete dışarıdan bir Ekonomi Bakanı gönderdiler. Nasıl planlamışlar bu oyunu. Bu milleti Halk Bankasını Ziraat Bankasını kapatacak, Vakıflar Bankası satılacak şartını koydular. Bunu merkezi Ekonomi Bakanlığıydı ve o gün bu şart kabul edildi. Vakıflar Bankası satışa çıkarıldı. En iyi teklif Fransa'dan geldi. Fransa'dan teklif verenler 'üstüne 750 milyon dolar koyarsan kasaya bedavaya alırım' diyorlar. Bu millet 3 Kasım'da yeter dedi ya, bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan, var ya döndü onlara 'Hani bana şart koştuydunuz ya. Halk Bankası ve Ziraat Bankasını kapatmıyor Vakıflar Bankasını satmıyorum' dedi. Türkiye'nin en zengin bankası Vakıflar Bankası var ya 3 yıl ark arkaya dünyada en hızlı büyüyen dünyada bir numaralı banka oldu. Cumhurbaşkanımızın sözüyle 'at binenin kılıç kuşananın.' Onların ne istedikleri anladınız. Onlar güçlü iktidar olmasın. Namerde muhtaç olan bir Türkiye istiyorlar" şeklinde konuştu.



"Onların istedikleri Türkiye ilerlemesin"

2013 mayısında IMF'ye olan borcun tamamının ödendiğini anımsatan Bakan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye'de faiz oranları yüzde 4,6'ya indi. Türkiye dünyanın en büyük havaalanı inşaatına başladı. 200 milyon kişiye hitap edecek bir havalimanı yaptığında THY artık dünyanın bir numaralı hava yolu şirketi haline gelecek. Çünkü tüm dünyanın havayolu ağı İstanbul'da toplanacak ve buradan dağıtılacak. Böyle olursa bazı yerlerde dengeler bozulacak. Havaalanındaki o toplanma ve dağılma bozulacak. Türkiye ikinci tüp geçidini yapıyor. 50 yıldır hayal edilen nükleer santraller kuruluyor. 2002'de el aleme avuç açan Türkiye 2013 yılına geldiğinde dünyadaki tüm mazlumlara en çok yardım yapan ülke haline geldi. Haziran ayına gelelim. Taksim'de trafik yer altına alınacak. Gürültü kirliliği ortadan kaldırılacak. Gezi Parkı'nda 8-10 ağaç dikilecekti. Gezi olaylarını başlattılar. Gezi olaylarının arkasına baktığınızda orada başkalarını görürsünüz. Gezi olaylarında hükümette ikinci havaalanı durdurulsun, üçüncü köprüden vazgeçilsin, tüp geçit durdurulsun taleplerini ilettiler. Hani ağaçtı. Hani Taksimdi. Dertleri başkaydı. Türkiye ilerlemesin, karışsın. Türkiye'nin başı dik olmasın Gezi olaylarında bunlar deşifre olunca baktılar olmuyor en yakından saldıralım dediler. Bir mahkemeye bin 80 sayfalık iddianame geliyor. 40 -50 çuvallık delil var. Bunlar için birkaç ay çalışılması gerekir. 15 dakikada karar çıktı. O havalimanı. Geçitleri, nükleer santralleri yapan 340 milyar dolarlık iş yapan işadamlarının mal varlıklarına el konulmasına karar verdi. Bu milleti dünya rezil etmek için o mahkemeden bu kararı çıkardılar. 17-25 Aralık'ta bu milletin en büyük düşmanı olan FETÖ artık kendisini saklamadı. Baktı gördü ki bu millet evlatlarının arkasında duruyor. 7 Haziran seçimlerinde akla gelen her türlü yalanı söylediler. 7 Haziranda seçimlerde millet 'bunlar milletin dertlerini çözelim diyerek yola çıktılar bunları da bir görelim' dediler. Biz milletin kararı başımızı üzerinde yeri var dedik. Geldiler mi. Hayır. 7 Haziran seçimlerine kadar 2001'de o anayasa kitapçığı atıldı diye 650 milyar dolar bu millet faiz ödendi."



"Kimse endişe etmesin"

2002'de 230 milyar dolar olan Türkiye'nin milli gelirinin 2015'de 861 milyar dolara yükseldiğini kaydeden Bakan Zaybekci, "Türkiye yüzde 5.8 ila dünyada büyüyen ilk üç ülkeden biri oldu. Kim yaptı bunu AK Parti yaptı. Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Bugün alımla çalımla alnı açık başı dik yürüyebilecek tek parti AK Parti'dir. Elhamdülillah alnımız açık başımız dik. 15 Temmuz işgal girişimine rağmen 18 Temmuz'da bu ülkenin ekonomisi tıkır tıkır işliyordu. Bu ülke dünyanın en büyük 16'ınca ekonomisi haline geldi bu ülke. Allah'ın izniyle hedef dünyada ilk 10 Avrupa'da ilk üç. Nasıl olacak.İşte böyle olacak. 2002'de dış ticaret hacmi 87 milyar dolardı. 2015 sonunda 480 milyar dolar. Tayyip Erdoğan '1 buçuk trilyon dolar yapın' diyor. Yaparız. Endişe etmeye gerek yok. Türkiye'nin tüm bankaları Avrupa'daki 25 ülkenin bankalarından daha sağlam. Türkiye'de korkulacak bir şey yok. Bırakın orada, burada tv'de konuşulanları. Siz milletin adamlarını dinleyin. Türkiye Allah'ın izniyle hedef 2023 durmak yok yola devam" açıklamasında bulundu.

Bakan Zeybekci'ye konuşması sonunda gül seti hediye edildi. Bakan Zeybekci, partililerle fotoğraf çektirdi.

(Ferhat Kaya/İHA)