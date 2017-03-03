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'Yeni sistem istikrar üretiyor'
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'Yeni sistem istikrar üretiyor'

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, '16 Nisan'da oylanacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kendisi istikrar üretiyor. Milletin doğrudan hükümeti seçtiği sistem kendisi istikrar üreten bir sistem. Parlamenter sistemle ilgili sıkıntılar sadece Türkiye'de değil, dünyada da var' dedi.

TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, "16 Nisan'da oylanacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kendisi istikrar üretiyor. Milletin doğrudan hükümeti seçtiği sistem kendisi istikrar üreten bir sistem. Parlamenter sistemle ilgili sıkıntılar sadece Türkiye'de değil, dünyada da var" dedi.
Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Elazığ İl Teşkilatı tarafından 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi' konulu konferans düzenlendi. TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop'un konuşmacı olarak katıldığı programda Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, AK Parti Elazığ İl Başkanı Ramazan Gürgöze, MHP Elazığ İl Başkanı Oğuzhan Demir, STK Temsilcileri ve çok sayıda davetli yer aldı.

"GÜÇLÜ LİDER OLMAZSA MEVCUT SİSTEM ÇUVALLIYOR"
Türkiye'nin parlamenter sistemden dolayı geçmişte istikrarsız siyasi dönemleri gördüğünü dile getiren Şentop, "Biz geçmişte seçim yapılıp ta hükümetlerin kurulmadığı dönemleri gördük. Hükümet kurulduğu halde devam edemeyenleri de gördük. Parlamenter sistem siyasi istikrarı üretmiyor. Bizim 14 yıllık iktidarlık dönemimizde istikrarın olması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü bir siyasi liderin olmasındandı. Böyle güçlü bir siyasi lider olmazsa bugünkü sistem çuvallıyor. Bizim önerdiğimiz 16 Nisan'da oylanacak olan cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kendisi istikrar üretiyor. Milletin doğrudan hükümeti seçtiği sistem kendisi istikrar üreten bir sistem. Parlamenter sistemle ilgili sıkıntılar sadece Türkiye'de değil, dünyada da var" dedi.

"SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ AYNI YAŞTA OLMASI DOĞRUDUR"
Parlamenter sistemde halkın tek oy kullandığını aktaran Şentop, "Millet hükümeti doğrudan seçmiyor. Bizim önerdiğimiz 16 Nisan'da oylanacak olan sistemde vatandaş meclisi ayrı hükümeti ayrı seçiyor. Bu sistemle birlikte 25 olan seçilme yaşı da 18 olacak. Şuanda 18 ile 25 yaş arasında Türkiye'de 8,5 milyon vatandaş var. Bugün 8,5 milyon vatandaşımız seçebiliyor ama seçilemiyor. Seçme ve seçilme hakkının yaş olarak aynı olması doğrudur. Önerdiğimiz sistemle birlikte milletvekili sayımızda 550'den 600'e çıkacak" diye kaydetti.

"CHP MİLLETİN KAFASINI BULANDIRMAYA ÇALIŞIYOR"
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte askeri mahkemelerin kaldırılacağının altını çizen Şentop, "Askerler, sivil mahkemelerde yargılanacak. Askerlerin kendine ait olan ceza kanunlarını asker mahkemeleri değil sivil mahkemeler uygulayacak. Başta CHP olmak üzere, bu hükümet sistemini eleştirenler yalan değerlendirmelerle milletimizin kafasını bulandırmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından program soru-cevap ile sona erdi.
(Yunus Özhanlı /İHA)

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