Yeni Şafak Yazarı Akif Emre'nin son görüntüleri

Beşiktaş'ta bulunan ofisine geldikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yeni Şafak yazarı Akif Emre'nin ofise gelişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Beşiktaş'ta bulunan ofisine geldikten kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Yeni Şafak yazarı Akif Emre'nin ofise gelişi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Yeni Şafak Yazarı Akif Emre, bu sabah saatlerinde ofisinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Ofisine geldikten kısa bir süre sonra hayatını kaybeden 60 yaşındaki Yeni Şafak Yazarı Akif Emre'nin ofisine geliş anına ait son görüntülerine ulaşıldı. Görüntüler de Akif Emre'nin binaya gelişi ve bina içerisinde asansör bekleme anı bulunuyor. Gazeteci Emre'nin yarın Fatih Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kozlu Mezarlığı'na defnedilmesi bekleniyor.



SEVENLERİ OFİS ÖNÜNE AKIN ETTİ

Olayı haber alan ve aralarında Yeni Şafak ve Tvnet Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, gazete tv çalışanlarının da bulunduğu çok sayıda seveni ofis önüne geldi. Akif Emre'nin ölüm haberi üzerine İBB'ye bağlı cenaze aracı da ofiste yapılan incelemenin ardından yazar Emre'nin cenazesini alarak Kozlu Gasilhanesi'ne götürdü. Cenaze haberini duyan Akif Emre'nin eşi ve çocukları da ofis önüne gelenler arasındaydı.



"BİLİNEN BİR RAHATSIZLIĞI YOKTU"

Olayı duyup ofis önüne gelen AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan bir açıklama yaparak, "Mekanı cennet olsun, kalemini, vicdanını ve dava uğrunda konuşturan ve hayatında hiç sapmadan çizgisine devam eden örnek ağabeyimizdi Ruhu şad mekanı cennet olsun" dedi.

Çalışma arkadaşlarından Ersin Çelik ise Akif Emre'yi iyi dileklerle anarak, "Akif hocamız ağabeyimiz gazetemizin eski yayın yönetmeni ağabeyimiz. Sabah çalışma ofisine geliyor. Sabah odasına girdiğinde arkadaşlar kalp krizi geçirdiğini görüyor. Biz haber alınca hemen geldik. Daha önce bilinen bir rahatsızlığı yoktu. Kendisi 60 yaşında olmasına rağmen ilmi anlamda çok üreten ilmi anlamda boşluk bırakmaya çok sayıda talebesi olan fikir adamıydı" diye konuştu.

(Murat Delice - Ufuk Kıvık / İHA)