Yeni nesil restoranda göz ve kulak da doyuyor

Tokyo merkezli bir sanat galerisinin tasarladığı yeni nesil restoran, göz ve kulağa hitap eden teknolojileriyle de dikkat çekiyor.

Tokyo merkezli bir sanat galerisinin tasarladığı yeni nesil restoran, göz ve kulağa hitap eden teknolojileriyle de dikkat çekiyor.

Tokyo'da faaliyet gösteren Teamlab sanat galerisi akşam yemeğini bambaşka bir boyuta taşıdı. Müşterilerine interaktif akşam yemeği tecrübesi sunan restoranda göz, kulak ve hissetme duyuları da harekete geçiriliyor. Sunulan yemeğin içeriğine ve şekline göre ışıklandırma yapılan restoranda gelişmiş ses sistemi sayesinde, göz ve kulak da mide kadar doyuyor.

Gerçek zamanlı tepkiler verebilen akıllı yemek odası, hareketli mermerler ve ışığı yansıtabilen duvarlarla çevrili. Yemek masasına da yansıtılan kuş ve çiçek figürleri, yemeği yiyen kişinin hareketlerine göre farklılık gösteriyor. Japon kültüründe önemli yer edinen figürlerin masaya yansıtılmasıyla, akşam yemeği farklı bir boyut kazanıyor. Yapay zeka yardımıyla çalışan yeni nesil yemek odası, gelecekte başka restoranlar tarafından da kullanılabilir.

(İdris Altun / İHA)